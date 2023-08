сегодня



Песню QUEEN про толстушек исключили из сборника лучших вещей



Песня "Fat Bottomed Girls" была исключена из новой версии сборника "Greatest Hits" группы Queen, сообщает Music-News.com. Песня 1978 года, написанная гитаристом Brian'ом May'ем, воспевает любовь молодого человека к пышнотелым женщинам, но, похоже, стала очередной жертвой культуры отмены.



В 2008 году May рассказал журналу Mojo:



«Я написал её, думая о Фреде [покойном вокалисте QUEEN Фредди Меркьюри], что неудивительно, особенно учитывая, что в твоей группе есть великий певец, которому нравятся упитанные девочки... или мальчики».



Композиция, в которой есть такие слова, как "Fat bottomed girls, you make the rockin' world go round" [«Толстозадые девушки, вы заставляете этот потрясающий мир вертеться»], вошла в оригинальный альбом лучших хитов Queen 1981 года. Однако она не вошла в альбом, когда Universal Records объявила, что будет выпускать версию альбома на Yoto — новой аудиоплатформе, ориентированной на молодых слушателей, и этот шаг оставил представителей индустрии в недоумении.



Один из инсайдеров сообщил газете Mail on Sunday:



«Об этом говорит вся музыкальная индустрия, никто не может понять, почему такая добродушная, весёлая песня не может быть приемлемой в современном обществе. Это просто безумие. Почему бы не ценить людей всех форм и размеров, как говорит нам общество, а не отказываться от этого. Это возмутительно».



Гитарист Queen May пока никак не прокомментировал эту неожиданную цензуру своей песни.



Официальное видео на песню "Fat Bottomed Girls", которое было просмотрено на YouTube более 116 млн раз, можно увидеть ниже.







