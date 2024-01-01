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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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Queen

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11 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 фев 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

13 янв 2024 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

18 дек 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

11 дек 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

17 ноя 2023 : 		 Концертное видео QUEEN 1985 года

11 ноя 2023 : 		 QUEEN выпустили новый сингл

4 ноя 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

22 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

14 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

10 окт 2023 : 		 PAUL RODGERS: «ADAM LAMBERT идеально подходит для QUEEN»

6 окт 2023 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур

2 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

8 сен 2023 : 		 Пианино, за которым Фредди написал "Богемскую рапсодию", ушло за два миллиона+

4 сен 2023 : 		 Гитарист QUEEN об искусственном интеллекте: «Это не вызывает у меня радости»

27 авг 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

21 авг 2023 : 		 Песню QUEEN про толстушек исключили из сборника лучших вещей

5 авг 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

27 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON исполняет кавер QUEEN: видео

23 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON исполняет QUEEN

21 июл 2023 : 		 QUEEN получили BRIT Billion Award

17 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

9 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 июл 2023 : 		 Вокалист QUEEN: «Фредди Меркьюри невозможно заменить»
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Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”



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QUEEN опубликовали новый эпизод из серии “Queen The Greatest: Live”

QUEEN Concludes "The Greatest Live" Video Series With Episode 100




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