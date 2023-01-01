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*Новое видео группы METALLICA 55
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*Новое видео группы METALLICA 55
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 35
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 35
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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Queen

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24 янв 2023 : 		 Queen The Greatest Live

20 дек 2022 : 		 Песню QUEEN прослушали 2 миллиарда раз

30 ноя 2022 : 		 Ремастированное видео QUEEN

28 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

16 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

15 ноя 2022 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

14 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

9 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

8 ноя 2022 : 		 Вскрытие от гитариста QUEEN

2 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

21 окт 2022 : 		 Новое видео QUEEN

13 окт 2022 : 		 Новая песня QUEEN

27 авг 2022 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, NUNO BETTENCOURT, ZAKK WYLDE присоединились к BRIAN MAY для исполнения QUEEN

21 июл 2022 : 		 Сборник QUEEN первым получил 7 платину в Великобритании

7 июн 2022 : 		 У QUEEN есть неизданный трек с Фредди

6 июн 2022 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на юбилейном концерте

8 май 2022 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет летом

1 дек 2021 : 		 QUEEN выпустили ювелирные украшения

1 окт 2021 : 		 NFT от QUEEN

29 сен 2021 : 		 QUEEN открыли фирменный магазин

15 авг 2021 : 		 Пазл QUEEN выйдет осенью

11 авг 2021 : 		 QUEEN думают о продолжении

1 июн 2021 : 		 Сборник QUEEN выйдет в новой версии

9 май 2021 : 		 Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом

26 мар 2021 : 		 Песня QUEEN получила бриллиантовый статус

15 мар 2021 : 		 Выходят новые фигурки QUEEN
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|||| сегодня

Queen The Greatest Live



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QUEEN, начиная с 20 января, запускают серию роликов на своём официальном канале на YouTube "Queen The Greatest Live" — всего запланировано 50 разных роликов, охватывающих всю историю группы.




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