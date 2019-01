сегодня



Видео QUEEN из реконструкции концерта Live Aid



Видео на песню "We Will Rock You" с реконструкцией выступления QUEEN на Live Aid из биопика «Богемская рапсодия» доступно ниже.



Как сообщает 20th Century Fox, «Богемская рапсодия» будет доступна в цифровом виде в HD-формате с 22 января, на физическом носителе она выйдет 12 февраля. Во все издания войдёт реконструкция полного выступления на Live Aid, состоявшегося на стадионе Уэмбли 1985 году, с Рами Малеком (в роли Фредди Меркьюри), Беном Харди (в роли барабанщика Роджера Тейлора), Гвилимом Ли (в роли гитариста Брайана Мэя) и Джозефом Маззелло (в роли басиста Джона Дикона).



















