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Queen

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9 янв 2019 : 		 Видео QUEEN из реконструкции концерта Live Aid

7 янв 2019 : 		 Фильм о QUEEN получил награду в категории «Лучшая драма» на церемонии «Золотой глобус»

6 янв 2019 : 		 Гитарист ANTHRAX заявил, что QUEEN сейчас звучат даже лучше, чем 40 лет назад

31 дек 2018 : 		 Гитарист QUEEN о фильме

30 дек 2018 : 		 Фильм о QUEEN получил очередные номинации

29 дек 2018 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1970-х

13 дек 2018 : 		 Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле

11 дек 2018 : 		 "Bohemian Rhapsody" QUEEN стала самой популярной песней XX века на цифровых сервисах

7 дек 2018 : 		 Байопик о QUEEN получил две номинации на Золотой Глобус

28 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»

14 ноя 2018 : 		 В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре

5 ноя 2018 : 		 Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов

30 окт 2018 : 		 Хит QUEEN 42 голосами

18 окт 2018 : 		 Фрагмент нового фильма о QUEEN

10 окт 2018 : 		 Лего-версия песни QUEEN

4 окт 2018 : 		 Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия»

10 сен 2018 : 		 Фрагмент из нового фильма о QUEEN

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер к фильму о QUEEN

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео QUEEN в караоке-стиле

20 июн 2018 : 		 Новое лирик-видео QUEEN в стиле караоке

16 май 2018 : 		 Трейлер к фильму о QUEEN

10 апр 2018 : 		 Видеоколлекция баллад от QUEEN

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от QUEEN

20 фев 2018 : 		 Новое видео QUEEN

13 янв 2018 : 		 QUEEN получат Грэмми

7 дек 2017 : 		 Брайан Сингер не будет снимать байопик QUEEN
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Видео QUEEN из реконструкции концерта Live Aid



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Видео на песню "We Will Rock You" с реконструкцией выступления QUEEN на Live Aid из биопика «Богемская рапсодия» доступно ниже.

Как сообщает 20th Century Fox, «Богемская рапсодия» будет доступна в цифровом виде в HD-формате с 22 января, на физическом носителе она выйдет 12 февраля. Во все издания войдёт реконструкция полного выступления на Live Aid, состоявшегося на стадионе Уэмбли 1985 году, с Рами Малеком (в роли Фредди Меркьюри), Беном Харди (в роли барабанщика Роджера Тейлора), Гвилимом Ли (в роли гитариста Брайана Мэя) и Джозефом Маззелло (в роли басиста Джона Дикона).



QUEEN: Side-By-Side Clip Of






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alex-DIO2


9 янв 2019, 12:30		У актера который Брайана играет, даже голос похож на брайановский )подобрали так подобрали актера ))


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