11 авг 2021



QUEEN думают о продолжении



BRIAN MAY подтвердил, что группа думает о продолжении байопика "Bohemian Rhapsody":



«Мы рассматриваем этот вариант. Да, мы рассматриваем идеи.



Будет трудно повторить этот фильм, потому что никто из нас не мог предположить, насколько он будет популярным. Мы вложили много души и тепла в его создание, и никто не мог предсказать его успех, ведь он был успешнее, чем "Унесённые ветром". Но да — мы думаем, что это может произойти, но это должен быть отличный сценарий. Потребуется время, чтобы разобраться со всем этим».







+1 -6



просмотров: 1135

