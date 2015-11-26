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Сборник QUEEN впервые попал в десятку



Впервые с момента релиза в 1981 году и нахождения в чартах на протяжении 412 недель сборник QUEEN "Greatest Hits" попал в десятку лучших Billboard 200, скакнув с 36 строчки на восьмую, улучшив наивысший показатель (сборник был 11-м в 1992 году). Девять раз становившийся платиновым, сборник занял первую строчку в чартах винила и продемонстрировал вторые за год показатели продаж в этом сегменте.



QUEEN недавно заключили соглашение с Target и Walmart на два эксклюзивных виниловых релиза: либо рубино-мраморный, либо красно-белый.











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