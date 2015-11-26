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Queen

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Гитарист ANTHRAX заявил, что QUEEN сейчас звучат даже лучше, чем 40 лет назад



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Гитарист Scott Ian из ANTHRAX похвалил QUEEN, сказав, что музыка британских рокеров звучит сейчас «даже лучше», спустя более чем четыре десятилетия после того, как он впервые познакомился с этой культовой группой.

Гитарист написал сообщение в своём аккаунте в Instagram, опубликовав фотографию со своей женой Pearl Aday и легендой QUEEN Brian'ом May'ем: «Я слушаю QUEEN с 1975 года, можно сказать, что я большой фанат. Наш сын сильно увлёкся ими около полугода назад, и их каталог играл в нашем доме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Я был поражён, когда услышал их через уши моего сына, — я погрузился глубже, чем когда-либо, в их записи, их аранжировки, их совершенно оригинальный звук. Это всё равно, что услышать их впервые 43 года спустя, и они звучат даже лучше, просто потрясающе. И если этого недостаточно, зацените эту суперклассную пьесу, которую Brian только что записал как дань уважения недавней миссии НАСА. Если вы не в курсе, Brian (доктор May) тоже астрофизик».

Ian ранее назвал QUEEN «самой оригинальной рок-группой» в своей жизни, добавив: «До QUEEN не было QUEEN. А Freddie [Mercury] Фредди [Меркьюри] был величайшим фронтменом всех времён».



ANTHRAX Guitarist Says QUEEN

View this post on Instagram IвЂ™ve been listening to Queen since 1975, you could say IвЂ™m a big fan. Our son got into them heavily about 6 months ago and their catalog has been playing 24/7 in our house. Getting to experience them through my sonвЂ™s ears has been an amazing experience, delving deeper than I ever have into their records, their arrangements, their completely original sound. ItвЂ™s like hearing them for the first time 43 years later and they sound even better, just utterly fantastic. And if thatвЂ™s not enough, check out this super-cool piece that Brian just did as a tribute for a recent NASA mission. In case you didnвЂ™t know, Brian (Dr. May) is also an astrophysicist. HereвЂ™s the link: https://gizmodo.com/brian-mays-anthem-for-the-new-horizons-probe-is-really-1831428899 @pearlcaliforniacountry @brianmayforreal @officialqueenmusic @nasa #tbt A post shared by Scott Ian (@scottianthrax) on Jan 3, 2019 at 12:51pm PST



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ВоваУпоров


6 янв 2019, 22:44		Стэтхэм мы тебя узнали.


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