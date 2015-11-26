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Queen

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Барабанщик QUEEN: «Если бы Фредди был жив, мы бы продолжали творить...»



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Барабанщик QUEEN Roger Taylor в недавнем интервью BBC Radio 6 Music сказал, что если бы Фредди Меркьюри был жив, группа продолжила бы творить:

«Я верю в это. Я и Фредди... Он был моим самым близким другом, и мы были очень, очень близки. Мы встретились и буквально жили в вещах друг друга. Я верю в то, что мы продолжали бы сочинять новую музыку, потому что это было классное сотрудничество. Не знаю насчёт John'a... Он, конечно, не очень подходил для этого, но трое — да. Я бы хотел думать, что мы бы продолжали творить, что бы это ни было. Полагаю, что Brian, Adam и я просто любим давать концерты, и с каждым разом они становятся всё лучше, так что пока у нас будет возможность, мы будем выступать».

ROGER TAYLOR Believes QUEEN Would Still Be Making Music If FREDDIE MERCURY Was Alive



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


1 июл 2020, 11:15		интересно насчет джона

Orthodox


1 июл 2020, 12:54		"Не знаю насчёт John'a... Он, конечно, не очень подходил для этого, но трое — да." - ну и свинья ты, Роджер. В общем, из троих ныне здравствующих музыкантов Queen, как и было понятно ещё ранее, самым адекватным и честным оказался Джон Дикон.


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