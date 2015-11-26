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Лучшие хиты QUEEN уже 55 недель занимают первое место в чарте каталога альбомов Billboard



Как сообщает Billboard, альбом "Greatest Hits" QUEEN уже 55 недель находятся на первом месте в чарте альбомов каталога Billboard.



В чарте Catalog Albums представлены самые популярные альбомы недели в США.



Только один альбом провёл больше времени на первом месте в чарте альбомов Billboard — это BOB MARLEY & THE WAILERS "Legend", который занимал первое место в списке на протяжении 126 недель.







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