"Bohemian Rhapsody" QUEEN ñòàëà ñàìîé ïîïóëÿðíîé ïåñíåé XX âåêà íà öèôðîâûõ ñåðâèñàõ

11 дек 2018



"Bohemian Rhapsody" QUEEN стала самой попул€рной песней XX века на цифровых сервисах



омпани€ Universal Music Group сообщила в Twitter'е, что песню британской группы QUEEN "Bohemian Rhapsody" послушали на стриминг-сервисах более 1,5 млрд раз. ќна стала самой попул€рной песенй двадцатого века и самой проигрываемой рок-н-ролльной песней всех времен. —корее всего, слушателей подстегнул к этому недавно вышедший байопик о группе Ч ЂЅогемска€ рапсоди€ї, номинированный на кинопремию Ђ«олотой √лобусї.



Ёта песн€ изначально была выпущена как сингл в 1975 году, и уже на тот момент стала самой дорогой композиции в истории звукозаписывающих компаний.



ѕесн€ входила в чарты Billboard Hot-100 в 1975, 1992 и 2018 годах.



QUEEN опередили песни NIRVANA "Smells Like Teen Spirit", GUNS N' ROSES' "Sweet Child O' Mine" и "November Rain" и A-HA's "Take On Me".















