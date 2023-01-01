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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 87
*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
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Queen

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22 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

14 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

10 окт 2023 : 		 PAUL RODGERS: «ADAM LAMBERT идеально подходит для QUEEN»

6 окт 2023 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT открыли тур

2 окт 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

8 сен 2023 : 		 Пианино, за которым Фредди написал "Богемскую рапсодию", ушло за два миллиона+

4 сен 2023 : 		 Гитарист QUEEN об искусственном интеллекте: «Это не вызывает у меня радости»

27 авг 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

21 авг 2023 : 		 Песню QUEEN про толстушек исключили из сборника лучших вещей

5 авг 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

27 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON исполняет кавер QUEEN: видео

23 июл 2023 : 		 DOLLY PARTON исполняет QUEEN

21 июл 2023 : 		 QUEEN получили BRIT Billion Award

17 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

9 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 июл 2023 : 		 Вокалист QUEEN: «Фредди Меркьюри невозможно заменить»

2 июл 2023 : 		 Гитарист QUEEN — о «Богемской рапсодии»: «Мы бы с удовольствием сняли продолжение»

26 июн 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 июн 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

1 июн 2023 : 		 Каталог QUEEN может быть продан за более чем миллиард долларов

14 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

7 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

24 апр 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 мар 2023 : 		 BRIAN MAY: «У нас с Adam'ом всё было хорошо с самого начала»

26 мар 2023 : 		 Новые фигурки QUEEN
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Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”



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QUEEN опубликовали новый эпизод из серии “Queen The Greatest: Live”

QUEEN Performs "Love Of My Life" At Rock In Rio In New Episode Of "The Greatest Live"; Video




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