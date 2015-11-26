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Queen

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25 июн 2020 : 		 В честь QUEEN будут выпущены марки

19 июн 2020 : 		 Концерт QUEEN + ADAM LAMBERT онлайн

13 июн 2020 : 		 Вокалист QUEEN критикует Трампа за бездействие

9 июн 2020 : 		 Гитарист QUEEN назван лучшим

20 май 2020 : 		 Музыканты QUEEN, ARCH ENEMY, EVANESCENCE, TESTAMENT, STEELHEART записали хит QUEEN

17 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о воссоздании классического сета QUEEN Live Aid

16 май 2020 : 		 Вокалист QUEEN: «Местные власти справляются с COVID-19 хорошо, а вот на федеральном уровне хаос»

10 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я рву ж***у на британский флаг, исполняя песни Фредди»

7 май 2020 : 		 Гитарист QUEEN не видит продолжения для "Bohemian Rhapsody"

5 май 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили сингл

22 апр 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT исполнили хит на карантине

21 апр 2020 : 		 Музыканты QUEEN и JEFF SCOTT SOTO исполняют хит QUEEN

16 апр 2020 : 		 ADAM LAMBERT больше не нервничает перед выступлениями с QUEEN

7 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о пандемии

6 мар 2020 : 		 ROBBIE WILLIAMS не пошёл в QUEEN

21 фев 2020 : 		 ADAM LAMBERT о Фредди Меркьюри: «Надеюсь, что в какой-то мере я смогу сохранить его дух»

17 фев 2020 : 		 QUEEN повторили сет 1985 LIVE AID

12 фев 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT исполняют LED ZEPPELIN

28 янв 2020 : 		 Гитарист QUEEN поздравил барабанщика с присуждением почётного звания

25 янв 2020 : 		 Вокалист QUEEN организовал FEEL SOMETHING FOUNDATION для поддержки организаций ЛГБТИ

21 янв 2020 : 		 Выходит монета QUEEN

16 янв 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT и ALICE COOPER примут участие в благотворительном концерте

12 янв 2020 : 		 Гитарист QUEEN BRIAN MAY рассказал о депрессии во время праздников, которая парализовала его «безнадёжностью» и «страхом»

8 янв 2020 : 		 QUEEN выпустят сборник, треки для которого выбрали фэны

3 янв 2020 : 		 Гитарист QUEEN отказался от мяса и стал веганом в ходе акции Veganuary

9 дек 2019 : 		 Видео о первом визите QUEEN в Японию
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В честь QUEEN будут выпущены марки



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Королевская почта Британии объявила о выпуске тринадцати специальных марок в честь группы QUEEN — одного из самых влиятельных и успешных коллективов всех времён и народов, продавших на текущий момент более чем 300 000 000 копий пластинок.

Восемь марок содержат обложки альбомов группы: "Queen II", 1974; "Sheer Heart Attack", 1974; "A Night At The Opera", 1975; "News Of The World", 1977; "The Game", 1980; "Greatest Hits", 1981; "The Works", 1984; и "Innuendo", 1991. Сет дополняют фотографии музыкантов с концертов: Фредди Меркьюри с Уэмбли в 1986 году, Roger Taylor в Hyde Park, 1976; John Deacon в Hammersmith Odeon, 1975, и Brian May с выступления в Будапеште в 1986.

QUEEN To Be Honored With Royal Mail Stamps



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