В честь QUEEN будут выпущены марки



Королевская почта Британии объявила о выпуске тринадцати специальных марок в честь группы QUEEN — одного из самых влиятельных и успешных коллективов всех времён и народов, продавших на текущий момент более чем 300 000 000 копий пластинок.



Восемь марок содержат обложки альбомов группы: "Queen II", 1974; "Sheer Heart Attack", 1974; "A Night At The Opera", 1975; "News Of The World", 1977; "The Game", 1980; "Greatest Hits", 1981; "The Works", 1984; и "Innuendo", 1991. Сет дополняют фотографии музыкантов с концертов: Фредди Меркьюри с Уэмбли в 1986 году, Roger Taylor в Hyde Park, 1976; John Deacon в Hammersmith Odeon, 1975, и Brian May с выступления в Будапеште в 1986.







