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Queen

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|||| 29 сен 2021

QUEEN открыли фирменный магазин



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QUEEN 28 сентября открыли фирменный магазин "Queen The Greatest", который будет работать до января следующего года. Каждый месяц будет посвящен определенной теме - музыка, искусство и дизайн, магия - с визуальными инсталляциями, рассказывающими о каждом из пяти исторических десятилетий QUEEN.

Магазин "Queen The Greatest" отправит посетителей в путешествие по двум этажам, начиная с эконом-магазина 1970-х годов (у Фредди Меркьюри и Roger Taylor был ларек на Кенсингтонском рынке), культовых живых выступлений и туров 1980-х годов, музыкального магазина 1990-х годов, DVD-посвящения 2000-х годов и заканчивая технологическими концепциями 2010-х годов.

Новый магазин, созданный в партнерстве с Bravado, компанией Universal Music Group по управлению товарами и брендами, имеет все отличительные черты группы. В магазине представлена захватывающая коллекция одежды, включающая эксклюзивные совместные работы от множества модных брендов, в том числе Champion, Wrangler и ювелирных изделий Johnny Hoxton.

В коллекции Champion представлены футболки и толстовки унисекс, с отсылкой к наследию модного бренда. Джинсовые изделия от Wrangler, некоторые из которых украшены названиями культовых песен, расположились рядом с массивными золотыми и серебряными украшениями от британского ювелирного дизайнера Джонни Хокстона, известного своими броскими ювелирными изделиями, которые заполняют пространство между традиционным мастерством и андеграундной поп-культурой.

Выручка от продажи эксклюзивной футболки с изображением Фредди Меркьюри будет направлена в фонд Mercury Phoenix Trust. Эта благотворительная организация была основана Brian May, Roger Taylor и Jim Beach в память о Фредди Меркьюри и занимается сбором средств и привлечением внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа.

Месяц музыки - октябрь

Продолжающиеся релизы альбомов и синглов группы станут важной частью жизни магазина. В течение всего месяца музыки можно будет приобрести лимитированные музыкальные издания, которые будут появляться каждую неделю, включая эксклюзивную для магазина ограниченную серию пластинок "Greatest Hits", а также текущие и новые сольные релизы Brian May и Roger Taylor.

Месяц искусства и дизайна - ноябрь

Представлена линейка партнеров по сотрудничеству, включая японского дизайнера Токоло, лимитированную серию медведей от Steiff, а также первый показ скоро выходящего автомата для пинбола.

Месяц волшебства - декабрь

Сочетание магии пяти десятилетий QUEEN с магией Рождества. Среди товаров - кубик Рубика, рождественские джемперы, открытки, оберточная бумага и аксессуары.

В магазине будут установлены экраны с архивными выступлениями QUEEN и Instagrammable моментами, которые поклонникам точно не хотелось бы пропустить. Для тех, кто не сможет приехать в магазин, ассортимент товаров, включая винилы, будет доступен онлайн на сайте.

QUEEN: "Мы рады сотрудничать с Bravado в этом проекте, который станет захватывающим опытом для всех желающих приехать в Лондон и насладиться им. Карнаби-стрит была идеальным местом для магазина, чтобы отпраздновать пять десятилетий".

Дэвид Бойн, генеральный директор компании Bravado, сказал: "Мы рады объявить об этом инновационном партнерстве с QUEEN. Проект добавит еще один важный культурный штрих к их богатому наследию и станет местом, где поклонники смогут погрузиться в музыку, стиль и дух одной из самых знаковых и любимых групп в мире".

QUEEN Store To Open On London




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