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Queen

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BRIAN MAY: «У нас с Adam'ом всё было хорошо с самого начала»



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В интервью для SiriusXM Brian May рассказал о взаимоотношениях с другими участниками группы:

«Я думаю, что наши взаимоотношения сейчас лучше, чем когда-либо. Я имею в виду, что мы с Roger'ом вместе уже довольно долго, но у нас с Adam'ом всё было хорошо с самого начала, и удивительно, что у нас есть настоящая эмпатия, настоящее понимание. Есть связь, и вы, наверное, знаете, что у нас нет никаких ограничений, так что мы полностью свободны, и мы можем чувствовать, что хочется делать остальным.

Так что каждый вечер всё происходит немного по-другому, и мне нравится это ощущение опасности, у нас всё получается довольно органично. Adam говорит, что мы чувствуем себя более комфортно. Да мы все чувствуем себя увереннее. И я считаю, что с возрастом мы становимся более снисходительными к себе. И когда что-то идёт не так, мы считаем это не ошибкой, а новой возможностью.

Ты также становишься более снисходительным к своему молодому "я". Ты думаешь: "Ладно, я был молод". Да, но это совсем другое чувство. Я думаю, что это привилегия — выступать на сцене, быть в состоянии заниматься своим делом и получать невероятный отклик от аудитории. Для всех нас история Queen была чем-то удивительным, и это настоящая привилегия».

Затем, когда ведущий упомянул, что они остаются успешными с Lambert'ом, гитарист сказал:

«Спасибо. Это удивительно, что мы не искали его. Я всегда так думаю. Мы не давали объявлений, не проводили прослушиваний. Я думаю, что он появился неожиданно, словно с небес, и у него было всё, что нам было нужно, и даже больше, и это действительно невероятно».




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