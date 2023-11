сегодня



QUEEN выпустили новый сингл



QUEEN в цифровом варианте выпустили новый сингл "Machines (Or Back To Humans)" — композицию из альбома "The Works".



В начале новой постановки "Rhapsody" зрители слышат из-за спины вокальный дуэт Фредди Меркьюри и Brian'a May'я, поднимающих тревогу (ещё в 1984 году!) о том, что Машины собираются захватить власть. На фоне роботизированных голосов звучит вокодированный вокал Roger'a Taylor'a, отстаивающий точку зрения Машин. Тема этого конфликта вновь всплывает в разных местах сета.



Brian, соавтор (вместе с Taylor'ом) песни "Machines" и сторонник новой темы, сказал:



«Орда роботов обеспечивает сюжетную нить нашего нового шоу. Сейчас, когда искусственный интеллект начинает вторгаться в нашу жизнь, эти механические парни олицетворяют восстание роботов. В нашем ещё только разрабатывающемся шоу "Back To Humans" — это саундтрек к тому, как мы, люди, возвращаем себе контроль над ситуацией. У "Machines" и "Radio Ga Ga" на самом деле есть общий предок — начало сотрудничества между мной и Roger'ом на сессиях альбома "The Works" в 1984 году. Но у нас были разные представления о том, как она должна развиваться, и трек распался на две песни, идущие в противоположных направлениях... Так, Roger довёл "Radio Ga Ga" до конца и превратил её в мировой хит, а я пошёл по пути превращения "Machines" в своего рода бесконечную битву. Создавая новое шоу, я понял, что "Machines" актуальна как никогда. Так возникла идея сделать шоу в тематике XXI века версией этой битвы, и, кстати, снова объединить "Ga Ga" и "Machines". И это очень хорошо согласуется с нашим давним убеждением, что рок-шоу должно быть живым и опасным, а не исполняться под клики и электронное сопровождение».



Taylor добавил:



«Композиция "Machines" родилась из электроники, которую мы первоначально решили попробовать на "Radio Ga Ga", чтобы создать ощущение битвы между электрической и человеческой сторонами. Сейчас, когда мир всё больше превращается в мир машин, а мы всё пытаемся идти в ногу со временем, мы почувствовали, что настал идеальный момент возродить эту идею возвращения к людям».







