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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
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*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
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*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
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Queen

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7 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

24 апр 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 мар 2023 : 		 BRIAN MAY: «У нас с Adam'ом всё было хорошо с самого начала»

26 мар 2023 : 		 Новые фигурки QUEEN

25 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

19 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

3 мар 2023 : 		 Гитарист QUEEN — по поводу сиквела байопика о группе: «Очень заманчиво снять продолжение»

21 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

20 фев 2023 : 		 Гитарист QUEEN: «Фредди хотел бы, чтобы мы продолжали»

13 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

7 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

24 янв 2023 : 		 Queen The Greatest Live

20 дек 2022 : 		 Песню QUEEN прослушали 2 миллиарда раз

30 ноя 2022 : 		 Ремастированное видео QUEEN

28 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

16 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

15 ноя 2022 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

14 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

9 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

8 ноя 2022 : 		 Вскрытие от гитариста QUEEN

2 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

21 окт 2022 : 		 Новое видео QUEEN

13 окт 2022 : 		 Новая песня QUEEN

27 авг 2022 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, NUNO BETTENCOURT, ZAKK WYLDE присоединились к BRIAN MAY для исполнения QUEEN

21 июл 2022 : 		 Сборник QUEEN первым получил 7 платину в Великобритании
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Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”



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QUEEN опубликовали новый эпизод из серии “Queen The Greatest: Live”.

QUEEN Release "Queen The Greatest: Live" Episode 16: "Under Pressure"; Video




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