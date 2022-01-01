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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 16
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*Новая песня DARKTHRONE 11
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Queen

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21 окт 2022 : 		 Новое видео QUEEN

13 окт 2022 : 		 Новая песня QUEEN

27 авг 2022 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, NUNO BETTENCOURT, ZAKK WYLDE присоединились к BRIAN MAY для исполнения QUEEN

21 июл 2022 : 		 Сборник QUEEN первым получил 7 платину в Великобритании

7 июн 2022 : 		 У QUEEN есть неизданный трек с Фредди

6 июн 2022 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на юбилейном концерте

8 май 2022 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет летом

1 дек 2021 : 		 QUEEN выпустили ювелирные украшения

1 окт 2021 : 		 NFT от QUEEN

29 сен 2021 : 		 QUEEN открыли фирменный магазин

15 авг 2021 : 		 Пазл QUEEN выйдет осенью

11 авг 2021 : 		 QUEEN думают о продолжении

1 июн 2021 : 		 Сборник QUEEN выйдет в новой версии

9 май 2021 : 		 Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом

26 мар 2021 : 		 Песня QUEEN получила бриллиантовый статус

15 мар 2021 : 		 Выходят новые фигурки QUEEN

1 мар 2021 : 		 Первая мобильная от QUEEN

20 фев 2021 : 		 Новые пазлы QUEEN

13 фев 2021 : 		 QUEEN хотели записать новый трек

28 янв 2021 : 		 ADAM LAMBERT исполняет на прослушивании в American Idol песню QUEEN

25 янв 2021 : 		 Вокалист QUEEN — о Дональде Трампе

26 дек 2020 : 		 Лучшее из нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

3 дек 2020 : 		 Фэн-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

27 ноя 2020 : 		 QUEEN почтили память Диего Марадоны

26 ноя 2020 : 		 QUEEN в TikTok

25 ноя 2020 : 		 Сборник QUEEN впервые попал в десятку
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Новое видео QUEEN



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"Face It Alone", новое видео группы QUEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из расширенной альбома The Miracle






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