сегодня



Байопик о QUEEN получил две номинации на Золотой Глобус



Байопик о QUEEN "Bohemian Rhapsody" получил две номинации на Золотой Глобус в категориях "Best Motion Picture - Drama" и "Best Actor in a Motion Picture - Drama" (Рами Малек за роль Фредди Меркьюри). Церемония вручения состоится 6 января в Beverly Hills. Sandra Oh и Andy Samberg будут ведущими этой церемонии.



















+3 -0









просмотров: 307