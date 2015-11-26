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QUEEN почтили память Диего Марадоны



QUEEN отреагировали на известие о смерти настоящей легенды футбола, Диего Марадоны, скончавшегося в возрасте 60 лет.



«Тот, кто заставлял сиять футбольные стадионы. Покойся с миром, Диего».







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