Ñáîðíèê QUEEN ïåðâûì ïîëó÷èë 7 ïëàòèíó â Âåëèêîáðèòàíèè

—борник QUEEN первым получил 7 платину в ¬еликобритании



QUEEN стали первыми артистами в ¬еликобритании, которые продали 7 миллионов экземпл€ров одного релиза Ч им стал сборник "Greatest Hits". √руппа также установила и ещЄ один рекорд Ч тыс€чу недель в Official Albums Chart, став первым британским артистом, достигшим такого статуса.



Brian May прокомментировал это событие:



Ђћы хотим сообщить вам радостную новость о том, что альбом "Greatest Hits" группы Queen продан тиражом 7 миллионов экземпл€ров, чего ещЄ никто никогда не делал. Ќи один альбом не делал этого раньше в истории. —пасибо вам, мы очень ценим этої.



Roger Taylor добавил:



ЂЅританска€ публика и еЄ бесконечно прекрасный вкус сделали этот альбом самым продаваемым в истории. —пасибо вам большое; мы признательны и польщены. ћы приветствуем вас!ї



ћартин “албот, исполнительный директор Official Charts Company, комментирует:



ЂЁто действительно фантастическое достижение дл€ Queen Ч стать первой группой, котора€ продала 7 миллионов экземпл€ров одного альбома с легендарным "Greatest Hits".



огда он впервые вышел в 1981 году, такие альбомы, охватывающие всю карьеру, как "Greatest Hits", €вл€лись относительно редкими и были уделом только самых великих исполнителей. —егодн€ альбом "Greatest Hits" Queen может претендовать на то, чтобы войти в коллекцию пластинок каждого четвЄртого британского дома, и нет никаких сомнений в том, что его огромный успех, как никакой другой релиз, способствовал превращению сборников хитов в вездесущую концепцию альбома, которой они €вл€ютс€ сегодн€ї.







