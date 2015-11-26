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Queen

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|||| 11 фев 2019

PAUL RODGERS о своём участии в группе QUEEN



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Вокалист Paul Rodgers поделился с "Trunk Nation" своими воспоминаниями об опыте работы с Queen с 2004 по 2009 годы.

«Это было просто нечто, скажу я тебе. И появилось буквально из ниоткуда, как гром среди ясного неба. Когда Brian [May, гитарист Queen] спросил, не хочу ли я спеть на пару шоу в Европе чисто для развлечения, я был немного ошарашен. И, должен признаться, моей первой реакцией было: "Ну нет, я не вижу себя в этой роли". Но потом я сказал себе: "Это испытание. Посмотрим, смогу ли я с ним справиться. Может быть, сейчас я просто струсил". В итоге я сделал это. И это превратилось в целых четыре года. Мы ездили по всему миру. Отыграли два мировых турне и подвели черту записью студийного альбома с полностью оригинальным материалом. Это были чумовые и безумные годы, как всем нам кажется. И мы все до сих пор друзья, я люблю этих парней».

С Rodgers'ом у микрофона Queen провели два мировых тура и выпустили альбом "The Cosmos Rocks" в 2008 году. После этого они полюбовно разошлись год спустя, когда Rodgers вернулся в Bad Company.

«Когда я объединился с Queen, они не ездили в туры. Они проводили единичные концерты, это были большие шоу, но с гастролями они не выступали. А вместе со мной группа наконец собралась в дорогу. Они хотели играть 50 процентов своей музыки и пятьдесят процентов моей, но я сказал им: "Люди не видели Queen живьём очень долго, мы должны сконцентрироваться на Queen". Поэтому мы сыграли только четыре или пять из моих песен. И это было здорово».

В предыдущих интервью Rodgers рассказывал, почему исполнял все песни Queen в оригинальной тональности спетой Freddie Mercury: «Многие исполнители понижают тональность, но для меня суть испытания в том, чтобы исполнить материал точно в той манере, в которой он был создан, но в моей собственной интерпретации».



PAUL RODGERS Says His Stint With QUEEN Was






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

andrey_paranoid


13 фев 2019, 00:06		Их совместный концерт в Харькове на площади в 2008 году был просто феерический! Повезло быть в первом ряду. Никогда не был фанатом Квин, но это было незабываемо!


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