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Вокалист QUEEN: «Фредди Меркьюри невозможно заменить»



Фронтмен QUEEN + ADAM LAMBERT Adam Lambert был удостоен международной награды на прошедшей 30 июня церемонии O2 Silver Clef Awards в отеле JW Marriott Grosvenor House в Лондоне, Англия. В беседе с Music-News.com Lambert рассказал о том, каково это — исполнять партии, изначально сочинённые и записанные культовым вокалистом QUEEN Фредди Меркьюри:



«Фредди Меркьюри невозможно заменить. Это нереально. Фредди Меркьюри — это легендарный рок-бог. Он не только пел эти песни, он написал многие из них. Во многих из этих песен были его истории. И если бы у меня не было записей Фредди Меркьюри, я бы ничего не достиг. Так что он невероятно вдохновляет, и он определённо передал мне все ингредиенты, которые были необходимы, чтобы выступать на сцене. Поэтому я всегда смотрю на это как на праздник и дань уважения ему».



Adam также коснулся культурного наследия Меркьюри:



«Я думаю, что личность Фредди включает в себя много всего. Я считаю, уже один только голос влияет на тебя, когда ты его слушаешь. У него был невероятный голос, и я считаю, что этот инструмент позволял ему установить связь со многими людьми. Он также сочинял прекрасную, человечную, эмоциональную музыку о человеческом опыте, и я думаю, что это также помогало ему установить контакт с людьми. А когда он выходил на сцену, если посмотреть на старые кадры с его участием, он был очень свободным и радостным, и я думаю, что это тоже вдохновило многих людей, включая меня».







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