сегодня



QUEEN выпустили ювелирные украшения



QUEEN сообщили о сотрудничестве с ювелирным дизайнером Джонни Хокстоном из Хаттон Гарден в рамках создания двух лимитированных изделий на заказ. Кольцо из 9-каратного золота и цепочка из чистого стерлингового серебра с подвеской "Q" будут доступны для покупки эксклюзивно в магазине Queen — The Greatest на Carnaby Street, который посвящён пяти десятилетиям музыки группы.



Известный ювелир Джонни Хокстон известен своим крутым, свежим и революционным дизайном. Черпая вдохновение в иконографии андеграундной поп-культуры, его украшения легко сочетают в себе подлинное мастерство и отсылку к уличной культуре, поэтому партнёрство с одной из самых визуально знаковых групп мира казалось идеальным.



Эта лимитированная совместная работа с Джонни Хокстоном — последняя новинка Queen — The Greatest, выпущенная в рамках ноябрьского Месяца искусства и дизайна в магазине. Сочетание общепризнанной иконографии QUEEN с мастерством и эстетикой бренда Hoxton делает каждый из предметов коллекции, изготовленный на заказ, настоящим произведением искусства. Состоящие из цепочки из чистого стерлингового серебра и подвески "Q" с эмблемой Queen — The Greatest и кольца из чистого 9-каратного золота с выгравированным словом "QUEEN", изделия продаются в розницу по цене £145 и £245 соответственно, и доступны с четверга, 25 ноября.



Кит Таперелл, вице-президент по розничной торговле и продажам Bravado:



«Мы очень рады сотрудничать с Джонни Хокстоном в этой интересной работе с QUEEN, которые отмечают исторические пять десятилетий музыкальной карьеры, и предлагаем покупателям эксклюзивные ювелирные изделия, которые создаются на заказ и вручную».



Джонни Хокстон добавил:



«Для меня большая честь иметь возможность внести свой творческий и художественный вклад в чествование одной из самых влиятельных групп моего поколения. Я могу только надеяться, что он будет соответствовать требованиям этого уникального события».























просмотров: 229