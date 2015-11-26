Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 117
*Новое видео KID ROCK 53
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 36
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 32
[= ||| все новости группы



*

Queen

*



1 дек 2021 : 		 QUEEN выпустили ювелирные украшения

1 окт 2021 : 		 NFT от QUEEN

29 сен 2021 : 		 QUEEN открыли фирменный магазин

15 авг 2021 : 		 Пазл QUEEN выйдет осенью

11 авг 2021 : 		 QUEEN думают о продолжении

1 июн 2021 : 		 Сборник QUEEN выйдет в новой версии

9 май 2021 : 		 Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом

26 мар 2021 : 		 Песня QUEEN получила бриллиантовый статус

15 мар 2021 : 		 Выходят новые фигурки QUEEN

1 мар 2021 : 		 Первая мобильная от QUEEN

20 фев 2021 : 		 Новые пазлы QUEEN

13 фев 2021 : 		 QUEEN хотели записать новый трек

28 янв 2021 : 		 ADAM LAMBERT исполняет на прослушивании в American Idol песню QUEEN

25 янв 2021 : 		 Вокалист QUEEN — о Дональде Трампе

26 дек 2020 : 		 Лучшее из нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

3 дек 2020 : 		 Фэн-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

27 ноя 2020 : 		 QUEEN почтили память Диего Марадоны

26 ноя 2020 : 		 QUEEN в TikTok

25 ноя 2020 : 		 Сборник QUEEN впервые попал в десятку

9 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

29 окт 2020 : 		 Гитарист QUEEN рад, что остался жив после проблем со здоровьем

21 окт 2020 : 		 Промовидео к новой книге QUEEN

10 окт 2020 : 		 Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри

17 сен 2020 : 		 Кавер-версия QUEEN от BOHEMIAN QUEEN

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

24 авг 2020 : 		 Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

QUEEN выпустили ювелирные украшения



*
zoom
*
* *
QUEEN сообщили о сотрудничестве с ювелирным дизайнером Джонни Хокстоном из Хаттон Гарден в рамках создания двух лимитированных изделий на заказ. Кольцо из 9-каратного золота и цепочка из чистого стерлингового серебра с подвеской "Q" будут доступны для покупки эксклюзивно в магазине Queen — The Greatest на Carnaby Street, который посвящён пяти десятилетиям музыки группы.

Известный ювелир Джонни Хокстон известен своим крутым, свежим и революционным дизайном. Черпая вдохновение в иконографии андеграундной поп-культуры, его украшения легко сочетают в себе подлинное мастерство и отсылку к уличной культуре, поэтому партнёрство с одной из самых визуально знаковых групп мира казалось идеальным.

Эта лимитированная совместная работа с Джонни Хокстоном — последняя новинка Queen — The Greatest, выпущенная в рамках ноябрьского Месяца искусства и дизайна в магазине. Сочетание общепризнанной иконографии QUEEN с мастерством и эстетикой бренда Hoxton делает каждый из предметов коллекции, изготовленный на заказ, настоящим произведением искусства. Состоящие из цепочки из чистого стерлингового серебра и подвески "Q" с эмблемой Queen — The Greatest и кольца из чистого 9-каратного золота с выгравированным словом "QUEEN", изделия продаются в розницу по цене £145 и £245 соответственно, и доступны с четверга, 25 ноября.

Кит Таперелл, вице-президент по розничной торговле и продажам Bravado:

«Мы очень рады сотрудничать с Джонни Хокстоном в этой интересной работе с QUEEN, которые отмечают исторические пять десятилетий музыкальной карьеры, и предлагаем покупателям эксклюзивные ювелирные изделия, которые создаются на заказ и вручную».

Джонни Хокстон добавил:

«Для меня большая честь иметь возможность внести свой творческий и художественный вклад в чествование одной из самых влиятельных групп моего поколения. Я могу только надеяться, что он будет соответствовать требованиям этого уникального события».

QUEEN Launches Jewelry Collection In Collaboration With JOHNNY HOXTON Jewelry Designer










Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 229

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом