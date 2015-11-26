Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 34
*ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты долж... 25
*Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-рол... 20
*GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатил... 14
*Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Э... 14
[= ||| все новости группы



*

Queen

*



7 янв 2019 : 		 Фильм о QUEEN получил награду в категории «Лучшая драма» на церемонии «Золотой глобус»

6 янв 2019 : 		 Гитарист ANTHRAX заявил, что QUEEN сейчас звучат даже лучше, чем 40 лет назад

31 дек 2018 : 		 Гитарист QUEEN о фильме

30 дек 2018 : 		 Фильм о QUEEN получил очередные номинации

29 дек 2018 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1970-х

13 дек 2018 : 		 Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле

11 дек 2018 : 		 "Bohemian Rhapsody" QUEEN стала самой популярной песней XX века на цифровых сервисах

7 дек 2018 : 		 Байопик о QUEEN получил две номинации на Золотой Глобус

28 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»

14 ноя 2018 : 		 В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре

5 ноя 2018 : 		 Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов

30 окт 2018 : 		 Хит QUEEN 42 голосами

18 окт 2018 : 		 Фрагмент нового фильма о QUEEN

10 окт 2018 : 		 Лего-версия песни QUEEN

4 окт 2018 : 		 Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия»

10 сен 2018 : 		 Фрагмент из нового фильма о QUEEN

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер к фильму о QUEEN

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео QUEEN в караоке-стиле

20 июн 2018 : 		 Новое лирик-видео QUEEN в стиле караоке

16 май 2018 : 		 Трейлер к фильму о QUEEN

10 апр 2018 : 		 Видеоколлекция баллад от QUEEN

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от QUEEN

20 фев 2018 : 		 Новое видео QUEEN

13 янв 2018 : 		 QUEEN получат Грэмми

7 дек 2017 : 		 Брайан Сингер не будет снимать байопик QUEEN

14 ноя 2017 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома QUEEN
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Фильм о QUEEN получил награду в категории «Лучшая драма» на церемонии «Золотой глобус»



*
zoom
*
* *
Фильм о QUEEN «Богемская рапсодия» был назван лучшей драмой на 76-й церемонии «Золотой глобус», а Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри, получил награду за лучшую мужскую роль.

«Боже мой, я не могу двигаться, — сказал Малек с трибуны. — Моё сердце сейчас выпрыгнет из груди. Для меня огромная честь быть причисленным к таким выдающимся актёрам. Это большая привилегия. Благодарю Hollywood Foreign Press и всех, кто неустанно работал над этим фильмом. Должен поблагодарить продюсеров Грэхема Кинга и Дениса О'Салливана. Вы трудились более десяти лет, чтобы рассказать эту историю. Спасибо 20th Century Fox. Вы поверили в нас.

Должен сказать спасибо моей маме и моей семье. И, конечно, QUEEN. Вам, Брайан Мэй, вам, Роджер Тейлор, за ту искренность, которая остаётся в мире. И спасибо Фредди Меркьюри, это для тебя».

За кулисами Малек сказал следующее:

«Единственное, что мы хотели сделать, — это почтить память Фредди Меркьюри этим фильмом. Есть только один Фредди, и ничто не заставило нас пойти на компромисс, даря ему любовь, чествуя его и поклоняясь ему, чего он заслуживает».

Гитарист QUEEN Brian May, находившийся в зале, дал свои комментарии:

«Если бы мы не сделали это с нужными людьми, это было бы сделано кем-то другим, и это не было бы справедливым по отношению к Фредди. Мы нашли нужных людей в нужное время, иначе мы бы здесь не находились».

May также рассказал о критических рецензиях, которые фильм получил после выпуска:

«Честно говоря, ошибкой некоторых критиков было оценить трейлер, а затем сделать поспешные выводы. И когда люди критикуют что-либо, им трудно отказаться от своих слов. Некоторые из них снисходительно сказали: "На самом деле мы ошиблись"».

«Богемская расподия» стала самым кассовым фильмом-автобиографией всех времён, собрав 700 миллионов долларов по всему миру.



QUEEN Biopic



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 125

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом