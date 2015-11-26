сегодня



Фильм о QUEEN получил награду в категории «Лучшая драма» на церемонии «Золотой глобус»



Фильм о QUEEN «Богемская рапсодия» был назван лучшей драмой на 76-й церемонии «Золотой глобус», а Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри, получил награду за лучшую мужскую роль.



«Боже мой, я не могу двигаться, — сказал Малек с трибуны. — Моё сердце сейчас выпрыгнет из груди. Для меня огромная честь быть причисленным к таким выдающимся актёрам. Это большая привилегия. Благодарю Hollywood Foreign Press и всех, кто неустанно работал над этим фильмом. Должен поблагодарить продюсеров Грэхема Кинга и Дениса О'Салливана. Вы трудились более десяти лет, чтобы рассказать эту историю. Спасибо 20th Century Fox. Вы поверили в нас.



Должен сказать спасибо моей маме и моей семье. И, конечно, QUEEN. Вам, Брайан Мэй, вам, Роджер Тейлор, за ту искренность, которая остаётся в мире. И спасибо Фредди Меркьюри, это для тебя».



За кулисами Малек сказал следующее:



«Единственное, что мы хотели сделать, — это почтить память Фредди Меркьюри этим фильмом. Есть только один Фредди, и ничто не заставило нас пойти на компромисс, даря ему любовь, чествуя его и поклоняясь ему, чего он заслуживает».



Гитарист QUEEN Brian May, находившийся в зале, дал свои комментарии:



«Если бы мы не сделали это с нужными людьми, это было бы сделано кем-то другим, и это не было бы справедливым по отношению к Фредди. Мы нашли нужных людей в нужное время, иначе мы бы здесь не находились».



May также рассказал о критических рецензиях, которые фильм получил после выпуска:



«Честно говоря, ошибкой некоторых критиков было оценить трейлер, а затем сделать поспешные выводы. И когда люди критикуют что-либо, им трудно отказаться от своих слов. Некоторые из них снисходительно сказали: "На самом деле мы ошиблись"».



«Богемская расподия» стала самым кассовым фильмом-автобиографией всех времён, собрав 700 миллионов долларов по всему миру.











+0 -0









просмотров: 125

