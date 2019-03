сегодня



Режиссёр музыкальных клипов QUEEN рассказал, что идёт обсуждение продолжения «Богемской рапсодии»



Бывший режиссёр клипов QUEEN рассказал в интервью для Page Six, что продолжение биографического фильма «Богемская рапсодия» «активно обсуждается». Rudi Dolezal, который сблизился с вокалистом QUEEN Фредди Меркьюри при его жизни, также заявил, что он «уверен», что менеджер группы Джим Бич «планирует продолжение, которое начинается с Live Aid».



Шоу с шестью песнями QUEEN в Live Aid является триумфальным финалом «Богемской рапсодии» с Рами Малеком в роли Меркьюри. Фильм заработал более 870 миллионов долларов по всему миру и завоевал четыре премии «Оскар».



Гитарист QUEEN Brian May намекнул, что возможно продолжение «Богемской рапсодии». В декабрьском интервью он сказал: «Я думаю, что Live Aid — это хороший момент, чтобы попрощаться. Кто знает, может, будет продолжение».



На данный момент на подходе два других связанных с QUEEN фильма: "Freddie Mercury: In His Own Words" («Фредди Меркьюри: из первых уст»), сборник интервью Rudi Dolezal'а с певцом и "The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story" («Шоу должно продолжаться: история QUEEN и Адама Ламберта»), которая выйдет в эфир в апреле на канале ABC. Dolezal также работает над книгой под названием «Мой друг Фредди».



Долезал работал с QUEEN над 30 видеороликами, включая "These Are the Days of Our Lives", который был снят в 1991 году незадолго до кончины Фредди.















