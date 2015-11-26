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Queen

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Режиссёр музыкальных клипов QUEEN рассказал, что идёт обсуждение продолжения «Богемской рапсодии»



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Бывший режиссёр клипов QUEEN рассказал в интервью для Page Six, что продолжение биографического фильма «Богемская рапсодия» «активно обсуждается». Rudi Dolezal, который сблизился с вокалистом QUEEN Фредди Меркьюри при его жизни, также заявил, что он «уверен», что менеджер группы Джим Бич «планирует продолжение, которое начинается с Live Aid».

Шоу с шестью песнями QUEEN в Live Aid является триумфальным финалом «Богемской рапсодии» с Рами Малеком в роли Меркьюри. Фильм заработал более 870 миллионов долларов по всему миру и завоевал четыре премии «Оскар».

Гитарист QUEEN Brian May намекнул, что возможно продолжение «Богемской рапсодии». В декабрьском интервью он сказал: «Я думаю, что Live Aid — это хороший момент, чтобы попрощаться. Кто знает, может, будет продолжение».

На данный момент на подходе два других связанных с QUEEN фильма: "Freddie Mercury: In His Own Words" («Фредди Меркьюри: из первых уст»), сборник интервью Rudi Dolezal'а с певцом и "The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story" («Шоу должно продолжаться: история QUEEN и Адама Ламберта»), которая выйдет в эфир в апреле на канале ABC. Dolezal также работает над книгой под названием «Мой друг Фредди».

Долезал работал с QUEEN над 30 видеороликами, включая "These Are the Days of Our Lives", который был снят в 1991 году незадолго до кончины Фредди.



QUEEN Music Video Director Says




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

НELLECTOR


12 мар 2019, 17:04		Аха-ха. Охо-хо. Богемская рапсодия 2 - Судный день.
Поп-культура, как она есть.

Equitant


12 мар 2019, 17:08		«Я думаю, что Live Aid — это хороший момент, чтобы попрощаться. Кто знает, может, будет продолжение»...
Блин, а ещё говорят, что англичане уходят, не прощаясь. Тут наоборот - прощаются, но не уходят :D
А если серьёзно, то не знаю, о чём можно, учитывая момент финала первого фильма, делать второй? О последних днях жизни Фредди, когда он уже был очень болен? Это тогда тягучая слезливая трагедия получится, которая испортит всё впечатление от первого фильма (хоть и оно не слишком блестящее лично у меня). Ну или надо тогда как-то ухитриться гармонично наполнить фильм воспоминаниями о молодых годах группы, разве что...

Reflection


12 мар 2019, 17:16		Еще не всех мужиков поцеловал Фредди.

Petrovich Sexyy


12 мар 2019, 17:35		"Поп-культура, как она есть."

Ну так-то как бы да, хотя как бы и пох. И тут скорее надо сказать "бизнес". Поп-культура это про другое.

НELLECTOR


12 мар 2019, 17:46		Правильно.
Бизнес - это про фильм. Поп-культура - это про Queen.

Petrovich Sexyy


12 мар 2019, 18:32		Ну да. Просто ты так говоришь, будто это что-то плохое.

Или мне показалось.

НELLECTOR


12 мар 2019, 18:39		Плохо лишь то, что поп-группу, иногда использовавшая рок-музыку для того, чтобы встряхнуть школьниц, домохозяек и геев периодически пытаются выдать за Легенду Рока.

Да и то, наверное ни плохо, ни хорошо, по сути. Но меня коробит.

Alisher


12 мар 2019, 19:21		По большей части, это все-таки рок-группа. Самые ее попсовые песни, как это всегда происходит, стали самыми популярными. Лично мне их музыка не нравится, вызывает отторжение, но не признать их таланта как музыкантов невозможно.

Petrovich Sexyy


12 мар 2019, 20:02		Так это и есть Легенда Рока. Что не мешает ей быть ( хотя, наверное, в прошедшем времени следует говорить) поп - группой. Как и каким-нибудь, тоже тобой вроде нелюбимым, Роллингам. И даже, прости хоспаде, Ю Ту.

И так-то Рок этот - сиречь поп-музыка, ее разновидность.


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