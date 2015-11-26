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QUEEN хотели записать новый трек



Участники QUEEN Brian May и Roger Taylor сообщили в интервью Classic Rock, что пытались записать новую песню, но отказались от планов по её выпуску:



«Мы сделали запись песни, но доводить до конца не стали. Я даже не помню, как она называлась. Полагаю, что мы всё ещё обсуждаем, как её назвать», — сказал Roger.



«Эта песня была от друга, и мы старались её адаптировать. Это должна быть отличная композиция, но у нас не получилось. Мы не смогли сделать всё как надо», — добавил Brian.



«Но что-то новое было бы сделать неплохо, я не против этого», — говорит Roger.







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