Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 123
*TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав ... 71
*На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене... 41
*У EXODUS целая обойма риффов и песен 35
*RAMMSTEIN приступят к сведению нового альбома в декабре 28
[= ||| все новости группы



*

Queen

*



28 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»

14 ноя 2018 : 		 В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре

5 ноя 2018 : 		 Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов

30 окт 2018 : 		 Хит QUEEN 42 голосами

18 окт 2018 : 		 Фрагмент нового фильма о QUEEN

10 окт 2018 : 		 Лего-версия песни QUEEN

4 окт 2018 : 		 Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия»

10 сен 2018 : 		 Фрагмент из нового фильма о QUEEN

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер к фильму о QUEEN

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео QUEEN в караоке-стиле

20 июн 2018 : 		 Новое лирик-видео QUEEN в стиле караоке

16 май 2018 : 		 Трейлер к фильму о QUEEN

10 апр 2018 : 		 Видеоколлекция баллад от QUEEN

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от QUEEN

20 фев 2018 : 		 Новое видео QUEEN

13 янв 2018 : 		 QUEEN получат Грэмми

7 дек 2017 : 		 Брайан Сингер не будет снимать байопик QUEEN

14 ноя 2017 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома QUEEN

9 сен 2017 : 		 Трейлер к переизданию QUEEN

6 сен 2017 : 		 Переиздание QUEEN выйдет осенью

16 авг 2017 : 		 ADAM LAMBERT: «Первые месяцы гастролей с QUEEN были просто ужасными»

1 авг 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

26 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

18 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

16 июл 2017 : 		 Селфи-видео от QUEEN + ADAM LAMBERT

11 июл 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

4 июл 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

28 июн 2017 : 		 Time-Lapse-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

28 июн 2017 : 		 Обучающее видео от QUEEN

21 июн 2017 : 		 Видео с текстом от QUEEN

| - |
|||| сегодня

Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»



*
zoom
*
* *
Лидер GUNS N' ROSES Axl Rose, не часто беседующий с прессой, поговорил с Atlas By Etihad перед концертом в ОАЭ, рассказав о любимом городе для выступлений, признался в любви к Формуле 1 и многом другом.

На вопрос о том, кто, по его мнению, является лучшим вокалистом всех времён, Rose ответил:

«О, мне очень просто ответить на этот вопрос — QUEEN величайшая группа всех времён и народов, а Фредди Меркьюри — величайший фронтмен. Группа замечательна тем, что попробовала себя в огромном количестве стилей».

Axl рассказал, как он и его коллеги сохраняют энергию для выступлений:

«Мы все стараемся максимально выкладываться ради поклонников — они приходят с ожиданием увидеть грандиозную постановку, и это именно то, что мы и хотим им дать. Мы все подталкиваем друг друга в плане улучшения сценического поведения и представления. Не имеет значения, как много выступлений ты даёшь, каждый город и каждая аудитория отличаются, и ты должен это учитывать».

Rose также признался, что ему интересно попробовать себя в качестве композитора для фильма:

«Мне нравится слушать саундтреки, и я делаю это с удовольствием. Когда ты слушаешь саундтрек к "Пиратам Карибского Моря", то получаешь гибрид оркестровок и современного инструментала. Это очень умно. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто так делает. Это то, что я хотел бы попробовать сделать в будущем».



AXL ROSE Says QUEEN Is Greatest Band Of All Time



Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nenadoelo


28 ноя 2018, 12:36		Ханс Зиммер, конечно, классный композитор.
Еще можно отметить Matt Uelmen с его саундтреком к Диабло 2. Великолепная музыка!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 525

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом