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Лидер GUNS N' ROSES: « QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»



Лидер GUNS N' ROSES Axl Rose, не часто беседующий с прессой, поговорил с Atlas By Etihad перед концертом в ОАЭ, рассказав о любимом городе для выступлений, признался в любви к Формуле 1 и многом другом.



На вопрос о том, кто, по его мнению, является лучшим вокалистом всех времён, Rose ответил:



«О, мне очень просто ответить на этот вопрос — QUEEN величайшая группа всех времён и народов, а Фредди Меркьюри — величайший фронтмен. Группа замечательна тем, что попробовала себя в огромном количестве стилей».



Axl рассказал, как он и его коллеги сохраняют энергию для выступлений:



«Мы все стараемся максимально выкладываться ради поклонников — они приходят с ожиданием увидеть грандиозную постановку, и это именно то, что мы и хотим им дать. Мы все подталкиваем друг друга в плане улучшения сценического поведения и представления. Не имеет значения, как много выступлений ты даёшь, каждый город и каждая аудитория отличаются, и ты должен это учитывать».



Rose также признался, что ему интересно попробовать себя в качестве композитора для фильма:



«Мне нравится слушать саундтреки, и я делаю это с удовольствием. Когда ты слушаешь саундтрек к "Пиратам Карибского Моря", то получаешь гибрид оркестровок и современного инструментала. Это очень умно. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто так делает. Это то, что я хотел бы попробовать сделать в будущем».











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