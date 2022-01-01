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STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, NUNO BETTENCOURT, ZAKK WYLDE присоединились к BRIAN MAY для исполнения QUEEN



STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, NUNO BETTENCOURT, ZAKK WYLDE и другие присоединились к BRIAN'y MAY'ю для новой интерпретации классики QUEEN "Bohemian Rhapsody" — видео доступно для просмотра ниже.







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