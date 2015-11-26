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Queen

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15 мар 2021 : 		 Выходят новые фигурки QUEEN

1 мар 2021 : 		 Первая мобильная от QUEEN

20 фев 2021 : 		 Новые пазлы QUEEN

13 фев 2021 : 		 QUEEN хотели записать новый трек

28 янв 2021 : 		 ADAM LAMBERT исполняет на прослушивании в American Idol песню QUEEN

25 янв 2021 : 		 Вокалист QUEEN — о Дональде Трампе

26 дек 2020 : 		 Лучшее из нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

3 дек 2020 : 		 Фэн-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

27 ноя 2020 : 		 QUEEN почтили память Диего Марадоны

26 ноя 2020 : 		 QUEEN в TikTok

25 ноя 2020 : 		 Сборник QUEEN впервые попал в десятку

9 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

29 окт 2020 : 		 Гитарист QUEEN рад, что остался жив после проблем со здоровьем

21 окт 2020 : 		 Промовидео к новой книге QUEEN

10 окт 2020 : 		 Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри

17 сен 2020 : 		 Кавер-версия QUEEN от BOHEMIAN QUEEN

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

24 авг 2020 : 		 Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы

23 авг 2020 : 		 Концертный релиз QUEEN + ADAM LAMBERT выйдет осенью

10 авг 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили карантинную версию песни на виниле и CD

23 июл 2020 : 		 Лучшие хиты QUEEN уже 55 недель занимают первое место в чарте каталога альбомов Billboard

13 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

8 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN — о возможном продолжении «Богемской рапсодии»

5 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

1 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN: «Если бы Фредди был жив, мы бы продолжали творить...»

27 июн 2020 : 		 QUEEN — о команде техников
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Выходят новые фигурки QUEEN



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KnuckleBonz представили новые фигурки QUEEN в серии Rock Iconz — основой стало выступление коллектива в Монреале в 1981 году. Каждая фигурка сделана вручную, пронумерована и снабжена сертификатом аутентичности. Тираж — 3000 копий каждой. Детали доступны по этому адресу.

QUEEN 'Rock Iconz' Collectibles Coming Soon



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