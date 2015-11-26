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Выходят новые фигурки QUEEN



KnuckleBonz представили новые фигурки QUEEN в серии Rock Iconz — основой стало выступление коллектива в Монреале в 1981 году. Каждая фигурка сделана вручную, пронумерована и снабжена сертификатом аутентичности. Тираж — 3000 копий каждой. Детали доступны по этому адресу.







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