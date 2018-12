сегодня



Фильм о QUEEN получил очередные номинации



На 25 церемонии Screen Actors Guild Awards биопик о QUEEN поборется за призы в двух номинациях: Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture и Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role. Церемония пройдет 27 января.



















