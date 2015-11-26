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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 114
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
*Фестиваль «Герои Мирового Рока» пройдет летом в Кемерово 25
*BATUSHKA остались без вокалиста 24
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Queen

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30 дек 2018 : 		 Фильм о QUEEN получил очередные номинации

29 дек 2018 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1970-х

13 дек 2018 : 		 Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле

11 дек 2018 : 		 "Bohemian Rhapsody" QUEEN стала самой популярной песней XX века на цифровых сервисах

7 дек 2018 : 		 Байопик о QUEEN получил две номинации на Золотой Глобус

28 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»

14 ноя 2018 : 		 В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре

5 ноя 2018 : 		 Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов

30 окт 2018 : 		 Хит QUEEN 42 голосами

18 окт 2018 : 		 Фрагмент нового фильма о QUEEN

10 окт 2018 : 		 Лего-версия песни QUEEN

4 окт 2018 : 		 Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия»

10 сен 2018 : 		 Фрагмент из нового фильма о QUEEN

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер к фильму о QUEEN

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео QUEEN в караоке-стиле

20 июн 2018 : 		 Новое лирик-видео QUEEN в стиле караоке

16 май 2018 : 		 Трейлер к фильму о QUEEN

10 апр 2018 : 		 Видеоколлекция баллад от QUEEN

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от QUEEN

20 фев 2018 : 		 Новое видео QUEEN

13 янв 2018 : 		 QUEEN получат Грэмми

7 дек 2017 : 		 Брайан Сингер не будет снимать байопик QUEEN

14 ноя 2017 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома QUEEN

9 сен 2017 : 		 Трейлер к переизданию QUEEN

6 сен 2017 : 		 Переиздание QUEEN выйдет осенью

16 авг 2017 : 		 ADAM LAMBERT: «Первые месяцы гастролей с QUEEN были просто ужасными»
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Фильм о QUEEN получил очередные номинации



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На 25 церемонии Screen Actors Guild Awards биопик о QUEEN поборется за призы в двух номинациях: Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture и Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role. Церемония пройдет 27 января.

QUEEN вЂ“ Bohemian Rhapsody Film Earns Two SAG Awards Nominations








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