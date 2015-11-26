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Queen

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Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом



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Brian May и Roger Taylor из QUEEN подтвердили в программе Spotify "Rock This With Allison Hagendorf", что они пытались записать новую песню с вокалистом Adam'ом Lambert'ом, но в итоге решили не выпускать ее.

Brian сказал:

«Да, мы немного поэкспериментировали. На самом деле мы ничего не закончили, к нашей радости. Всё должно быть идеально, всё должно быть круто, когда мы создаём что-то... Но да — это может произойти».

Roger добавил:

«Я бы хотел, чтобы это произошло, но как сказал Брайан, это должно быть действительно круто. Этот материал не может быть обычным, и я думаю, мы все будем очень разочарованы, если он выйдет, а все скажут: "Хммм..." Он должен быть хорошим».

May и Taylor похвалили нынешнего певца QUEEN и бывшего участника шоу "American Idol", причём Roger заявил:

«Adam — исключительный талант, и я могу говорить о нём только хорошее, не боясь перехвалить. Его голос не имеет себе равных. С тех пор как мы работаем вместе, это сплошное удовольствие, поэтому мы и продолжаем это делать».

Brian добавил:

«Я называю его G.F.G — дар от Бога — потому что мы не искали его. И каким-то образом он нам подвернулся. И, конечно, он не подражает покойному вокалисту QUEEN Фредди Меркьюри ни в какой форме, но он способен справиться с задачей интерпретации каждой из этих песен и сделать их чем-то особенным, даже в свете истории. На нём лежит большая ответственность. И он — феномен. Нет никаких сомнений. Никто другой не смог бы занять это место. Мы любим Adam'а, и, надеюсь, мы снова вернёмся к гастролям с ним в мае и июне следующего года».

Как сообщается, сессии записи вышеупомянутого "заброшенного" трека проходили в Нэшвилле во время тура по США в рамках проекта QUEEN + ADAM LAMBERT.

BRIAN MAY And ROGER TAYLOR Would Like To Release New QUEEN Music With ADAM LAMBERT: But





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Evil3062


9 май 2021, 10:40		фу такими быть

OlegZ


9 май 2021, 11:51		Алчные деды

MadSam


9 май 2021, 12:46		А ещё Фредди вечно в нетрадиционности обвиняют! На самом-то деле, в группе вовсе не он пид*р, как оказалось... Есть, вон, гораздо более успешные претенденты на сие звание.

Orthodox


9 май 2021, 17:45		В конечном счёте, самый нормальный и адекватный из группы - Джон Дикон.

artmageddon


9 май 2021, 19:16		лучше бы с Керри Эллис записали


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