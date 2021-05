сегодня



Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом



Brian May и Roger Taylor из QUEEN подтвердили в программе Spotify "Rock This With Allison Hagendorf", что они пытались записать новую песню с вокалистом Adam'ом Lambert'ом, но в итоге решили не выпускать ее.



Brian сказал:



«Да, мы немного поэкспериментировали. На самом деле мы ничего не закончили, к нашей радости. Всё должно быть идеально, всё должно быть круто, когда мы создаём что-то... Но да — это может произойти».



Roger добавил:



«Я бы хотел, чтобы это произошло, но как сказал Брайан, это должно быть действительно круто. Этот материал не может быть обычным, и я думаю, мы все будем очень разочарованы, если он выйдет, а все скажут: "Хммм..." Он должен быть хорошим».



May и Taylor похвалили нынешнего певца QUEEN и бывшего участника шоу "American Idol", причём Roger заявил:



«Adam — исключительный талант, и я могу говорить о нём только хорошее, не боясь перехвалить. Его голос не имеет себе равных. С тех пор как мы работаем вместе, это сплошное удовольствие, поэтому мы и продолжаем это делать».



Brian добавил:



«Я называю его G.F.G — дар от Бога — потому что мы не искали его. И каким-то образом он нам подвернулся. И, конечно, он не подражает покойному вокалисту QUEEN Фредди Меркьюри ни в какой форме, но он способен справиться с задачей интерпретации каждой из этих песен и сделать их чем-то особенным, даже в свете истории. На нём лежит большая ответственность. И он — феномен. Нет никаких сомнений. Никто другой не смог бы занять это место. Мы любим Adam'а, и, надеюсь, мы снова вернёмся к гастролям с ним в мае и июне следующего года».



Как сообщается, сессии записи вышеупомянутого "заброшенного" трека проходили в Нэшвилле во время тура по США в рамках проекта QUEEN + ADAM LAMBERT.













