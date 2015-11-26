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Биопик QUEEN получил пять номинаций на Оскар



Биопик QUEEN «Богемская рапсодия» получил пять номинаций на Оскар в категориях «Лучший фильм», «Лучший звуковой монтаж», «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучший актёр» за исполнение Рами Малеком роли Фредди Меркьюри.



В категории лучший фильм он будет сражаться со следующими картинами:



"Black Panther" (Чёрная Пантера),

"BlacKkKlansman" (Чёрный клановец),

"The Favourite" (Фаворитка),

"Green Book" (Зелёная книга),

"Roma" (Рома),

"A Star Is Born" (Звезда родилась)

"Vice" (Власть).



Малек поспорит за награду со следующими актёрами:



Кристианом Бейлом («Власть»), Брэдли Купером («Звезда родилась»), Уильямом Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности») и Вигго Мортенсеном («Зелёная книга»).



Напомним, что на так называемой репетиции Оскара — церемонии вручения Золотого Глобуса — фильм о QUEEN получил награду за лучший фильм и лучшего актёра.











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