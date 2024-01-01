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Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы



Фредди Меркьюри может снова оказаться на сцене в виде голограммы, сообщает The Sun. Компания, управляющая его каталогом, подала заявку на регистрацию товарного знака на его имя в формате 3D и виртуальной реальности.



Это означает, что фронтмен Queen, умерший 33 года назад, может быть воссоздан в цифровом формате для выступлений на сцене, как это было сделано с участниками ABBA Voyage. Согласно юридическим документам, название было зарезервировано для «иммерсивных 3D-виртуальных, дополненных и смешанных реальностей» и для «виртуальных сред».



Торговая марка Mercury Songs Limited также распространяется на видеоигры. Фредди умер в Лондоне в 1991 году в возрасте 45 лет.







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