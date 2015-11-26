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Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами



По сообщению The Hollywood Reporter, байопик QUEEN "Bohemian Rhapsody" всё-таки выйдет в Китае, но все сцены гомосексуального характера будут удалены из-за строго запрета на публичную демонстрацию подобных актов выражения свободы отношений. Ожидается, что из фильма будет вырезана как минимум минута материала с захватывающими событиями.



Известия о прокате "Bohemian Rhapsody" практически совпали с получением Оскара актёром Рами Малеком за роль Фредди, чью речь на церемонии при трансляции Mango TV в Китае подвергли цензуре.



В ней Малек сказал: «Послушайте, мы создали фильм о гее, иммигранте, который прожил жизнь по своим правилам, и тот факт, что мы его чествуем, а его история интересна и востребованна, доказывает тот факт, что мы нуждаемся в таких историях!». В субтитрах Mango TV слово «гей» было заменено на «специальная группа».



"Bohemian Rhapsody" появится в ограниченном числе кинотеатров в Китае в марте благодаря Национальному альянсу артхаусных кинотеатров (NAAC), государственно-частной организации, поддерживаемой государственным китайским киноархивом и консорциумом коммерческих кинотеатров.



Фильм, собравший более 860 миллионов долларов по всему миру, за выходные получил четыре «Оскара» в номинациях: «Лучший актёр», «Лучший монтаж фильма», «Лучшее сведение звука» и «Лучший монтаж звука».











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