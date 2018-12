сегодня



Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле



8 февраля на виниле состоится выход саундтрека к фильму о QUEEN "Bohemian Rhapsody", продюсерами которого выступили Brian May и Roger Taylor. Впервые в этом формате будут доступны концертные записи с "Live Aid". Кроме того, специально ко дню музыкального магазина 13 апреля состоится релиз 7-дюймового сингла "Bohemian Rhapsody"/"I'm In Love With My Car" и саундтрека на цветном виниле.



Трек-лист:



Side 1



01. 20th Century Fox Fanfare (0:25)

02. Somebody To Love (4:56)

03. Doing All Right... revisited (Performed By Smile) (3:17)

04. Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow) (3:56)

05. Killer Queen (2:59)

06. Fat Bottomed Girls (Live In Paris) (4:38)



Side 2



01. Bohemian Rhapsody (5:55)

02. Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon) (4:26)

03. Crazy Little Thing Called Love (2:43)

04. Love Of My Life (Rock In Rio) (4:29)



Side 3



01. We Will Rock You (Movie Mix) (2:09)

02. Another One Bites The Dust (3:35)

03. I Want To Break Free (3:43)

04. Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie) (4:04)

05. Who Wants To Live Forever (5:15)



Side 4



01. Bohemian Rhapsody (Live Aid) (2:28)

02. Radio Ga Ga (Live Aid) (4:06)

03. Ay-Oh (Live Aid) (0:41)

04. Hammer To Fall (Live Aid) (4:04)

05. We Are The Champions (Live Aid) (3:57)

06. Don't Stop Me Now… Revisited (3:38)

07. The Show Must Go On (4:32)















