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Queen

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Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле



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8 февраля на виниле состоится выход саундтрека к фильму о QUEEN "Bohemian Rhapsody", продюсерами которого выступили Brian May и Roger Taylor. Впервые в этом формате будут доступны концертные записи с "Live Aid". Кроме того, специально ко дню музыкального магазина 13 апреля состоится релиз 7-дюймового сингла "Bohemian Rhapsody"/"I'm In Love With My Car" и саундтрека на цветном виниле.

Трек-лист:

Side 1

01. 20th Century Fox Fanfare (0:25)
02. Somebody To Love (4:56)
03. Doing All Right... revisited (Performed By Smile) (3:17)
04. Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow) (3:56)
05. Killer Queen (2:59)
06. Fat Bottomed Girls (Live In Paris) (4:38)

Side 2

01. Bohemian Rhapsody (5:55)
02. Now I'm Here (Live At Hammersmith Odeon) (4:26)
03. Crazy Little Thing Called Love (2:43)
04. Love Of My Life (Rock In Rio) (4:29)

Side 3

01. We Will Rock You (Movie Mix) (2:09)
02. Another One Bites The Dust (3:35)
03. I Want To Break Free (3:43)
04. Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie) (4:04)
05. Who Wants To Live Forever (5:15)

Side 4

01. Bohemian Rhapsody (Live Aid) (2:28)
02. Radio Ga Ga (Live Aid) (4:06)
03. Ay-Oh (Live Aid) (0:41)
04. Hammer To Fall (Live Aid) (4:04)
05. We Are The Champions (Live Aid) (3:57)
06. Don't Stop Me Now… Revisited (3:38)
07. The Show Must Go On (4:32)



QUEEN




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

nobody


13 дек 2018, 15:06		I'm In Love With My Car
какая дурацкая песня!

Dr_Sexy


13 дек 2018, 15:38		Отличное дизайнерское решение. Можно нашампурить Фредди

НELLECTOR


13 дек 2018, 16:06		Пиздец.
Они сделали дырку у Фредди в жопе. Это чтобы фоннады ни на секунду не забывали.


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