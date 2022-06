сегодня



QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на юбилейном концерте



QUEEN + ADAM LAMBERT 4 мая приняли участие в концерте Platinum Jubilee, посвящённого юбилею царствования королевы Елизаветы II, и исполнили попурри из "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now" и "We Are The Champions". Среди участников также были Diana Ross, Sir Rod Stewart, DURAN DURAN и другие.







