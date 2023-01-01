Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 62
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Видео с выступления FEAR FACTORY 14
*Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду... 13
*Басист ANTHRAX: «Просыпаюсь я, значицца, в кровище, и бац!» 12
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 62
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
[= ||| все новости группы



*

Queen

*



3 мар 2023 : 		 Гитарист QUEEN — по поводу сиквела байопика о группе: «Очень заманчиво снять продолжение»

21 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

20 фев 2023 : 		 Гитарист QUEEN: «Фредди хотел бы, чтобы мы продолжали»

13 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

7 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

24 янв 2023 : 		 Queen The Greatest Live

20 дек 2022 : 		 Песню QUEEN прослушали 2 миллиарда раз

30 ноя 2022 : 		 Ремастированное видео QUEEN

28 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

16 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

15 ноя 2022 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

14 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

9 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

8 ноя 2022 : 		 Вскрытие от гитариста QUEEN

2 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

21 окт 2022 : 		 Новое видео QUEEN

13 окт 2022 : 		 Новая песня QUEEN

27 авг 2022 : 		 STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, NUNO BETTENCOURT, ZAKK WYLDE присоединились к BRIAN MAY для исполнения QUEEN

21 июл 2022 : 		 Сборник QUEEN первым получил 7 платину в Великобритании

7 июн 2022 : 		 У QUEEN есть неизданный трек с Фредди

6 июн 2022 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на юбилейном концерте

8 май 2022 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет летом

1 дек 2021 : 		 QUEEN выпустили ювелирные украшения

1 окт 2021 : 		 NFT от QUEEN

29 сен 2021 : 		 QUEEN открыли фирменный магазин

15 авг 2021 : 		 Пазл QUEEN выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист QUEEN — по поводу сиквела байопика о группе: «Очень заманчиво снять продолжение»



zoom
Гитарист QUEEN Брайан Мэй в очередной раз заявил о возможности создания сиквела к байопику группы — «Богемской рапсодии».

Вышедшая в ноябре 2018 года «Богемская рапсодия» стала самым кассовым музыкальным байопиком всех времён, собрав в мировом прокате более $1 млрд. Он также стал самым продаваемым фильмом № 1 2019 года в домашнем прокате.

В беседе с Daily Star о возможном сиквеле Мэй сказал:

«Мы это обсуждали. Я горжусь фильмом, и люди, которые играли нас, были просто феноменальны.

Очень заманчиво снять продолжение. Было бы здорово снова поработать с этими ребятами.

Кульминацией "Богемской рапсодии" стало выступление на Live Aid, и, я полагаю, подразумевается, что Фредди [Меркьюри, покойный вокалист QUEEN] начал борьбу со СПИДом, но между концом фильма и концом славных дней QUEEN произошло огромное количество событий.

Мне понравилось, что мы смогли сделать это для Фредди. Это действительно много значит для нас, и я чувствую, что мы сделали это в правильном русле и с правильным настроением. Конечно, мы были представлены в фильме, потому что мы были группой, но на самом деле он был посвящён Фредди, и я думаю, что фильм получился хорошим».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 119

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом