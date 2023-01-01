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Гитарист QUEEN — по поводу сиквела байопика о группе: «Очень заманчиво снять продолжение»



Гитарист QUEEN Брайан Мэй в очередной раз заявил о возможности создания сиквела к байопику группы — «Богемской рапсодии».



Вышедшая в ноябре 2018 года «Богемская рапсодия» стала самым кассовым музыкальным байопиком всех времён, собрав в мировом прокате более $1 млрд. Он также стал самым продаваемым фильмом № 1 2019 года в домашнем прокате.



В беседе с Daily Star о возможном сиквеле Мэй сказал:



«Мы это обсуждали. Я горжусь фильмом, и люди, которые играли нас, были просто феноменальны.



Очень заманчиво снять продолжение. Было бы здорово снова поработать с этими ребятами.



Кульминацией "Богемской рапсодии" стало выступление на Live Aid, и, я полагаю, подразумевается, что Фредди [Меркьюри, покойный вокалист QUEEN] начал борьбу со СПИДом, но между концом фильма и концом славных дней QUEEN произошло огромное количество событий.



Мне понравилось, что мы смогли сделать это для Фредди. Это действительно много значит для нас, и я чувствую, что мы сделали это в правильном русле и с правильным настроением. Конечно, мы были представлены в фильме, потому что мы были группой, но на самом деле он был посвящён Фредди, и я думаю, что фильм получился хорошим».







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