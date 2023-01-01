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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 38
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 20
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 20
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Queen

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9 июл 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 июл 2023 : 		 Вокалист QUEEN: «Фредди Меркьюри невозможно заменить»

2 июл 2023 : 		 Гитарист QUEEN — о «Богемской рапсодии»: «Мы бы с удовольствием сняли продолжение»

26 июн 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

4 июн 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

1 июн 2023 : 		 Каталог QUEEN может быть продан за более чем миллиард долларов

14 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

7 май 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

24 апр 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

29 мар 2023 : 		 BRIAN MAY: «У нас с Adam'ом всё было хорошо с самого начала»

26 мар 2023 : 		 Новые фигурки QUEEN

25 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

19 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

5 мар 2023 : 		 Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”

3 мар 2023 : 		 Гитарист QUEEN — по поводу сиквела байопика о группе: «Очень заманчиво снять продолжение»

21 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

20 фев 2023 : 		 Гитарист QUEEN: «Фредди хотел бы, чтобы мы продолжали»

13 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

7 фев 2023 : 		 Новый эпизод от QUEEN

24 янв 2023 : 		 Queen The Greatest Live

20 дек 2022 : 		 Песню QUEEN прослушали 2 миллиарда раз

30 ноя 2022 : 		 Ремастированное видео QUEEN

28 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN

16 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от QUEEN

15 ноя 2022 : 		 Трейлер нового релиза QUEEN

14 ноя 2022 : 		 The Miracle Special от QUEEN
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Новый эпизод “Queen The Greatest: Live”



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QUEEN опубликовали новый эпизод из серии “Queen The Greatest: Live”.

QUEEN Release "Queen The Greatest: Live" Episode 24: "Crazy Little Thing Called Love"; Video




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