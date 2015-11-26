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*DEEP PURPLE в чартах 160
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 63
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 44
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Queen

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24 авг 2020 : 		 Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы

23 авг 2020 : 		 Концертный релиз QUEEN + ADAM LAMBERT выйдет осенью

10 авг 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили карантинную версию песни на виниле и CD

23 июл 2020 : 		 Лучшие хиты QUEEN уже 55 недель занимают первое место в чарте каталога альбомов Billboard

13 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

8 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN — о возможном продолжении «Богемской рапсодии»

5 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

1 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN: «Если бы Фредди был жив, мы бы продолжали творить...»

27 июн 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

25 июн 2020 : 		 В честь QUEEN будут выпущены марки

19 июн 2020 : 		 Концерт QUEEN + ADAM LAMBERT онлайн

13 июн 2020 : 		 Вокалист QUEEN критикует Трампа за бездействие

9 июн 2020 : 		 Гитарист QUEEN назван лучшим

20 май 2020 : 		 Музыканты QUEEN, ARCH ENEMY, EVANESCENCE, TESTAMENT, STEELHEART записали хит QUEEN

17 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о воссоздании классического сета QUEEN Live Aid

16 май 2020 : 		 Вокалист QUEEN: «Местные власти справляются с COVID-19 хорошо, а вот на федеральном уровне хаос»

10 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я рву ж***у на британский флаг, исполняя песни Фредди»

7 май 2020 : 		 Гитарист QUEEN не видит продолжения для "Bohemian Rhapsody"

5 май 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили сингл

22 апр 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT исполнили хит на карантине

21 апр 2020 : 		 Музыканты QUEEN и JEFF SCOTT SOTO исполняют хит QUEEN

16 апр 2020 : 		 ADAM LAMBERT больше не нервничает перед выступлениями с QUEEN

7 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о пандемии

6 мар 2020 : 		 ROBBIE WILLIAMS не пошёл в QUEEN

21 фев 2020 : 		 ADAM LAMBERT о Фредди Меркьюри: «Надеюсь, что в какой-то мере я смогу сохранить его дух»

17 фев 2020 : 		 QUEEN повторили сет 1985 LIVE AID
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Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы



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Руководство QUEEN описало попытки группы помешать Дональду Трампу использовать свою музыку в социальных сетях как «невыполнимую задачу».

Ранее на этой неделе кампания Трампа использовала классическую песню QUEEN "We Will Rock You" в клипе в TikTok. Видео ещё не заблокировано.

Пресс-секретарь QUEEN сообщил BBC News, что он «неоднократно поднимал вопрос о кампаниях Трампа», добавив, что «сама группа достаточно резко отзывается на эту тему».

QUEEN и Трамп уже не в первый раз вступают в конфликт по поводу несанкционированного использования музыки группы. В октябре прошлого года QUEEN подали заявление о нарушении авторских прав в связи с несанкционированным использованием "We Will Rock You" в другом видеоролике кампании Трампа. В итоге клип был удалён из Твиттера «в ответ на сообщение от правообладателя».

QUEEN Faces



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