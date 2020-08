сегодня



Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы



Руководство QUEEN описало попытки группы помешать Дональду Трампу использовать свою музыку в социальных сетях как «невыполнимую задачу».



Ранее на этой неделе кампания Трампа использовала классическую песню QUEEN "We Will Rock You" в клипе в TikTok. Видео ещё не заблокировано.



Пресс-секретарь QUEEN сообщил BBC News, что он «неоднократно поднимал вопрос о кампаниях Трампа», добавив, что «сама группа достаточно резко отзывается на эту тему».



QUEEN и Трамп уже не в первый раз вступают в конфликт по поводу несанкционированного использования музыки группы. В октябре прошлого года QUEEN подали заявление о нарушении авторских прав в связи с несанкционированным использованием "We Will Rock You" в другом видеоролике кампании Трампа. В итоге клип был удалён из Твиттера «в ответ на сообщение от правообладателя».







