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Queen

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13 янв 2019 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1980-х

11 янв 2019 : 		 На показах фильма о QUEEN можно будет спеть вместе с героями

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31 дек 2018 : 		 Гитарист QUEEN о фильме

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29 дек 2018 : 		 Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1970-х

13 дек 2018 : 		 Саундтрек к фильму о QUEEN выйдет на виниле

11 дек 2018 : 		 "Bohemian Rhapsody" QUEEN стала самой популярной песней XX века на цифровых сервисах

7 дек 2018 : 		 Байопик о QUEEN получил две номинации на Золотой Глобус

28 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES: «QUEEN — лучшая группа всех времён и народов!»

14 ноя 2018 : 		 В Малайзии не подвергали фильм о QUEEN большой цензуре

5 ноя 2018 : 		 Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов

30 окт 2018 : 		 Хит QUEEN 42 голосами

18 окт 2018 : 		 Фрагмент нового фильма о QUEEN

10 окт 2018 : 		 Лего-версия песни QUEEN

4 окт 2018 : 		 Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия»

10 сен 2018 : 		 Фрагмент из нового фильма о QUEEN

18 июл 2018 : 		 Новый трейлер к фильму о QUEEN

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео QUEEN в караоке-стиле

20 июн 2018 : 		 Новое лирик-видео QUEEN в стиле караоке

16 май 2018 : 		 Трейлер к фильму о QUEEN

10 апр 2018 : 		 Видеоколлекция баллад от QUEEN

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от QUEEN

20 фев 2018 : 		 Новое видео QUEEN
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Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1980-х



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Новое видео с подборкой ярчайших моментов из карьеры QUEEN в 1980-х годах, включая выступления на стадионах, опубликовано ниже. В подборку вошли легендарный концерт на стадионе Уэмбли, а также шоу на фестивале Rock In Rio, где группа выступила перед самой большой аудиторией в истории концертных выступлений. Кроме того, у вас есть возможность вспомнить видеоклипы на песни Don’t Stop Me Now", "Under Pressure" и другие жемчужины коллектива.

QUEEN In The 80s; Video Compilation Streaming











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Наугад


13 янв 2019, 05:39		Всё-таки какое счастье, что мне повезло жить в эпоху, когда я смог увидеть и узнать эту великолепную группу.


Rus


13 янв 2019, 06:53		Собрал почти все видео концерты Queen, как официальные, так и не очень. Постоянно пересматриваю. У Фредди такая харизма, что на 10 фронтменов хватит.


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