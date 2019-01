сегодня



Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1980-х



Новое видео с подборкой ярчайших моментов из карьеры QUEEN в 1980-х годах, включая выступления на стадионах, опубликовано ниже. В подборку вошли легендарный концерт на стадионе Уэмбли, а также шоу на фестивале Rock In Rio, где группа выступила перед самой большой аудиторией в истории концертных выступлений. Кроме того, у вас есть возможность вспомнить видеоклипы на песни Don’t Stop Me Now", "Under Pressure" и другие жемчужины коллектива.

























