Кавер-версия QUEEN от BOHEMIAN QUEEN



Проект BOHEMIAN QUEEN, в состав которого входят Paulie Z (Sweet, ZO2, Z Rock, Ultimate Jam Night), Aaron Samson (Steven Adler of Guns N' Roses, Odin, BulletBoys, George Lynch), Steve Zukowsky (Sheer Heart Attack, Led Zepalive, Dog ‘n Butterfly, Acoustic Graffiti), Glenn Jost (ReLoVe, Bostyx), Victor Bender (Sheer Heart Attack, Bostyx), представил собственное прочтение хита QUEEN “The Show Must Go On” — видео доступно ниже.







