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Queen

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Каталог QUEEN может быть продан за более чем миллиард долларов



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По сообщению CNN, Universal Music Group ведёт переговоры по приобретению каталога QUEEN у Disney Music Group. По словам источника, сумма сделки может преодолеть отметку миллиард долларов, а контракт может быть заключён уже в ближайшее время. По сообщению Music Business Worldwide, Disney Music Group владеет правами на территории Северной Америки.

Сообщается, что Brian May, Roger Taylor, John Deacon и наследники Фредди Меркьюри имеют равные доли в компании Queen Productions Ltd, которая владеет каталогом записей группы за пределами США и Канады.

Bruce Springsteen, Paul Simon, Bob Dylan, Stevie Nicks и Neil Young — вот некоторые из культовых музыкантов, которые недавно продали права на свою музыку, будь то права на публикацию или оригинальные записи, известные как мастер-файлы. Инвесторы, крупные музыкальные компании и частные инвестиционные фирмы вложили миллиарды долларов в покупку каталогов песен, полагая, что рост потокового вещания и растущие доходы от музыки сделают приобретение прав на песни очень прибыльным бизнесом в долгосрочной перспективе, поскольку ими можно будет пользоваться в течение 70 лет после смерти музыканта.

Если сделка с QUEEN состоится, она станет крупнейшей в истории продажей каталога артистов, превзойдя продажу Springsteen'ом своих авторских и издательских прав компании Sony за 500 миллионов долларов в 2021 году.




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