У QUEEN есть неизданный трек с Фредди



Барабанщик QUEEN Roger Taylor сообщил о том, что у группы есть трек, который был записан в ходе работы над альбомом "The Miracle":



«Мы нашли небольшую жемчужину от Фредди, о которой мы немного забыли. И это замечательно. На самом деле это было настоящим открытием. Это запись с сессий "The Miracle", и я думаю, что она выйдет в сентябре».



На вопрос о том, кто нашёл этот трек, который называется "Face It Alone", Brian May ответил:



«Он был спрятан у всех на виду. Мы смотрели на него много раз и думали: "О нет, мы не можем спасти это". Но на самом деле мы снова полезли в закрома, и наша замечательная команда звукоинженеров сказала: "Хорошо, мы можем сделать это и вот это". Это как сшивать кусочки вместе. Но это прекрасно. Это трогательно».



Roger: «Это очень страстное произведение».







