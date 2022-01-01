Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 23
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 20
*Профессиональное видео с выступления SODOM 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
*Видео с выступления IRON MAIDEN 9
*Новое видео STRATOVARIUS 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 23
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*Старый член вернулся в MEGADETH 20
*Профессиональное видео с выступления SODOM 19
[= ||| все новости группы



*

Queen

*



7 июн 2022 : 		 У QUEEN есть неизданный трек с Фредди

6 июн 2022 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выступили на юбилейном концерте

8 май 2022 : 		 Новый релиз QUEEN выйдет летом

1 дек 2021 : 		 QUEEN выпустили ювелирные украшения

1 окт 2021 : 		 NFT от QUEEN

29 сен 2021 : 		 QUEEN открыли фирменный магазин

15 авг 2021 : 		 Пазл QUEEN выйдет осенью

11 авг 2021 : 		 QUEEN думают о продолжении

1 июн 2021 : 		 Сборник QUEEN выйдет в новой версии

9 май 2021 : 		 Brian May и Roger Taylor не прочь выпустить новую музыку QUEEN с Adam'ом Lambert'ом

26 мар 2021 : 		 Песня QUEEN получила бриллиантовый статус

15 мар 2021 : 		 Выходят новые фигурки QUEEN

1 мар 2021 : 		 Первая мобильная от QUEEN

20 фев 2021 : 		 Новые пазлы QUEEN

13 фев 2021 : 		 QUEEN хотели записать новый трек

28 янв 2021 : 		 ADAM LAMBERT исполняет на прослушивании в American Idol песню QUEEN

25 янв 2021 : 		 Вокалист QUEEN — о Дональде Трампе

26 дек 2020 : 		 Лучшее из нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

3 дек 2020 : 		 Фэн-видео QUEEN + ADAM LAMBERT

27 ноя 2020 : 		 QUEEN почтили память Диего Марадоны

26 ноя 2020 : 		 QUEEN в TikTok

25 ноя 2020 : 		 Сборник QUEEN впервые попал в десятку

9 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

29 окт 2020 : 		 Гитарист QUEEN рад, что остался жив после проблем со здоровьем

21 окт 2020 : 		 Промовидео к новой книге QUEEN

10 окт 2020 : 		 Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри
Показать далее
| - |

|||| 7 июн 2022

У QUEEN есть неизданный трек с Фредди



zoom
Барабанщик QUEEN Roger Taylor сообщил о том, что у группы есть трек, который был записан в ходе работы над альбомом "The Miracle":

«Мы нашли небольшую жемчужину от Фредди, о которой мы немного забыли. И это замечательно. На самом деле это было настоящим открытием. Это запись с сессий "The Miracle", и я думаю, что она выйдет в сентябре».

На вопрос о том, кто нашёл этот трек, который называется "Face It Alone", Brian May ответил:

«Он был спрятан у всех на виду. Мы смотрели на него много раз и думали: "О нет, мы не можем спасти это". Но на самом деле мы снова полезли в закрома, и наша замечательная команда звукоинженеров сказала: "Хорошо, мы можем сделать это и вот это". Это как сшивать кусочки вместе. Но это прекрасно. Это трогательно».

Roger: «Это очень страстное произведение».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 348

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом