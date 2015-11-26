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Queen

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10 авг 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили карантинную версию песни на виниле и CD

23 июл 2020 : 		 Лучшие хиты QUEEN уже 55 недель занимают первое место в чарте каталога альбомов Billboard

13 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

8 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN — о возможном продолжении «Богемской рапсодии»

5 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

1 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN: «Если бы Фредди был жив, мы бы продолжали творить...»

27 июн 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

25 июн 2020 : 		 В честь QUEEN будут выпущены марки

19 июн 2020 : 		 Концерт QUEEN + ADAM LAMBERT онлайн

13 июн 2020 : 		 Вокалист QUEEN критикует Трампа за бездействие

9 июн 2020 : 		 Гитарист QUEEN назван лучшим

20 май 2020 : 		 Музыканты QUEEN, ARCH ENEMY, EVANESCENCE, TESTAMENT, STEELHEART записали хит QUEEN

17 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о воссоздании классического сета QUEEN Live Aid

16 май 2020 : 		 Вокалист QUEEN: «Местные власти справляются с COVID-19 хорошо, а вот на федеральном уровне хаос»

10 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я рву ж***у на британский флаг, исполняя песни Фредди»

7 май 2020 : 		 Гитарист QUEEN не видит продолжения для "Bohemian Rhapsody"

5 май 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили сингл

22 апр 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT исполнили хит на карантине

21 апр 2020 : 		 Музыканты QUEEN и JEFF SCOTT SOTO исполняют хит QUEEN

16 апр 2020 : 		 ADAM LAMBERT больше не нервничает перед выступлениями с QUEEN

7 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о пандемии

6 мар 2020 : 		 ROBBIE WILLIAMS не пошёл в QUEEN

21 фев 2020 : 		 ADAM LAMBERT о Фредди Меркьюри: «Надеюсь, что в какой-то мере я смогу сохранить его дух»

17 фев 2020 : 		 QUEEN повторили сет 1985 LIVE AID

12 фев 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT исполняют LED ZEPPELIN

28 янв 2020 : 		 Гитарист QUEEN поздравил барабанщика с присуждением почётного звания
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QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили карантинную версию песни на виниле и CD



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В дополнение к своей поддержке по сбору средств и информированию о пандемии COVID-19, QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили специальные лимитированные CD и семидюймовые виниловые версии своего локдаун-трека "You Are The Champions".

Обе версии выпущены тиражом 3000 экземпляров и пронумерованы. Они поступили в продажу в онлайн-магазине QUEEN.

QUEEN + ADAM LAMBERT








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