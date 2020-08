сегодня



QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили карантинную версию песни на виниле и CD



В дополнение к своей поддержке по сбору средств и информированию о пандемии COVID-19, QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили специальные лимитированные CD и семидюймовые виниловые версии своего локдаун-трека "You Are The Champions".



Обе версии выпущены тиражом 3000 экземпляров и пронумерованы. Они поступили в продажу в онлайн-магазине QUEEN.



















