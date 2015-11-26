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Queen

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Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри



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Adam Lambert сказал, что его сотрудничество с QUEEN — это скорее дань уважения музыке культовой рок-группы, чем попытка подражания, даже с двумя оригинальными участниками QUEEN — гитаристом Brian'ом May'ем и барабанщиком Roger'ом Taylor'ом, выступающими с ним на сцене.

Lambert, являющийся первым открытым геем, альбом которого достиг высшей отметки в чарте Billboard 200, рассказал о своём продолжающемся сотрудничестве с QUEEN в недавнем интервью BBC Sounds:

«С самого начала, когда это началось около семи лет назад, я был очень взволнован и хотел выйти на сцену с этими ребятами, но, помнится, я думал про себя: "О, вау! Примут ли это фанаты? Как группа примет меня?" И один из первых разговоров был о том, чего они сами ожидали, и они сразу же сказали: "Пожалуйста, сделай это по-своему. Тебе не нужно беспокоиться о том, как именно Фредди сделал это на записи". И для меня это был зелёный свет, чтобы удостовериться, что я не подражаю ему, — это не было им интересно.

Мы все согласились, что Фредди никто не заменит — он незаменим. Так что одной из вещей, что мы сделали, было включить его в шоу. У нас есть его голос и видео в шоу, и это очень захватывающе. Это помогает фанатам понять, что это праздник».

По словам Lambert'а, ему понадобилось немного времени, чтобы с уверенностью исполнять классические песни QUEEN и отдать дань уважения легендарному певцу группы:

«Первые пару лет приходилось находить баланс между тем, чтобы добавить что-то своё, и тем, чтобы не отходить слишком далеко от первоначального духа. И как только я ощутил этот баланс, я думаю, именно тогда всё действительно стало получаться как надо».

QUEEN



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