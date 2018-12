29 дек 2018



Видеоподборка ярких моментов QUEEN из 1970-х



Группа QUEEN опубликовала видеонарезку ярких моментов из 1970-х. В клипе можно увидеть легендарное исполнение "Killer Queen" на ТВ-программе BBC "Top Of the Pops", концертные версии из туров "A Night At The Odeon" и "Jazz", официальные промо-видео лучших хитов группы за десятилетие.















