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Промовидео к новой книге QUEEN



Официальная фотокнига QUEEN "Queen: The Neal Preston Photographs", для которой Brian May и Roger Taylor совместно с автором отобрали более 300 снимков, большая часть из которых ранее нигде не была опубликована, будет выпущена 29 октября усилиями Reel Art Press.



Официальный трейлер доступен ниже.



















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