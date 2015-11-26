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*KING DIAMOND работает над новым материалом MERCYFUL FATE 18
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Queen

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21 окт 2020 : 		 Промовидео к новой книге QUEEN

10 окт 2020 : 		 Вокалист QUEEN заявил, что не пытался заменить Фредди Меркьюри

17 сен 2020 : 		 Кавер-версия QUEEN от BOHEMIAN QUEEN

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза QUEEN + ADAM LAMBERT

24 авг 2020 : 		 Представители QUEEN не прекращают попытки заставить Трампа прекратить использование песен группы

23 авг 2020 : 		 Концертный релиз QUEEN + ADAM LAMBERT выйдет осенью

10 авг 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили карантинную версию песни на виниле и CD

23 июл 2020 : 		 Лучшие хиты QUEEN уже 55 недель занимают первое место в чарте каталога альбомов Billboard

13 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

8 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN — о возможном продолжении «Богемской рапсодии»

5 июл 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

1 июл 2020 : 		 Барабанщик QUEEN: «Если бы Фредди был жив, мы бы продолжали творить...»

27 июн 2020 : 		 QUEEN — о команде техников

25 июн 2020 : 		 В честь QUEEN будут выпущены марки

19 июн 2020 : 		 Концерт QUEEN + ADAM LAMBERT онлайн

13 июн 2020 : 		 Вокалист QUEEN критикует Трампа за бездействие

9 июн 2020 : 		 Гитарист QUEEN назван лучшим

20 май 2020 : 		 Музыканты QUEEN, ARCH ENEMY, EVANESCENCE, TESTAMENT, STEELHEART записали хит QUEEN

17 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о воссоздании классического сета QUEEN Live Aid

16 май 2020 : 		 Вокалист QUEEN: «Местные власти справляются с COVID-19 хорошо, а вот на федеральном уровне хаос»

10 май 2020 : 		 ADAM LAMBERT о выступлениях с QUEEN: «Я рву ж***у на британский флаг, исполняя песни Фредди»

7 май 2020 : 		 Гитарист QUEEN не видит продолжения для "Bohemian Rhapsody"

5 май 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT выпустили сингл

22 апр 2020 : 		 QUEEN + ADAM LAMBERT исполнили хит на карантине

21 апр 2020 : 		 Музыканты QUEEN и JEFF SCOTT SOTO исполняют хит QUEEN

16 апр 2020 : 		 ADAM LAMBERT больше не нервничает перед выступлениями с QUEEN
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Промовидео к новой книге QUEEN



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Официальная фотокнига QUEEN "Queen: The Neal Preston Photographs", для которой Brian May и Roger Taylor совместно с автором отобрали более 300 снимков, большая часть из которых ранее нигде не была опубликована, будет выпущена 29 октября усилиями Reel Art Press.

Официальный трейлер доступен ниже.

Watch Promo Video For QUEEN








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