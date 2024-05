сегодня



MARTY FRIEDMAN не любит, когда его имя связывают с MEGADETH



В новом интервью "THAT Rocks!", серии передач на YouTube, бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman рассказал о своем желании полностью сосредоточиться на сольной карьере после ухода из группы почти два с половиной десятилетия назад:



«Конечно, как только я покинул MEGADETH, к моему имени приклеился ярлык "экс-MEGADETH", и я воспринимал нормально это примерно год или два. А потом я очень хотел избавиться от этого, потому что я больше не был в MEGADETH и занимался своими делами, не имеющими никакого отношения к MEGADETH. Так что примерно с 2002 или 2003 года я взял за правило, что любые СМИ, когда они публикуют что-то обо мне, не ставят "экс-MEGADETH" рядом с моим именем. Я установил жёсткое правило, запрещающее писать это в заголовке. Я запретил писать моё имя вместе с MEGADETH — "экс-MEGADETH". Конечно, как вы все знаете, в СМИ эти правила игнорируются в 90 процентах случаев. Они часто игнорировали это, но потом, со временем, это стало происходить всё реже и реже, и я начал относиться к этому лучше. А в середине 2010-х многие вообще перестали указывать это рядом с моим именем, потому что я не делал ничего, даже отдалённо связанного с MEGADETH. Конечно, иногда это делают это и сейчас, и это очень раздражает меня, потому что это не приносит MEGADETH ничего хорошего. Это не приносит мне ничего хорошего. Это было 25 лет назад. У них своя группа, а я самый большой фанат их группы, и моё творчество кардинально отличается от их музыки. Но иногда невозможно контролировать то, что делают СМИ. Но это не значит, что я не люблю и не уважаю группу. Конечно, уважаю. Мы каждый занимаемся своим делом».



Friedman'a, который наиболее известен как соло-гитарист MEGADETH с 1990 по 2000 годы, также спросили, какие ощущения он испытал, дважды выйдя на сцену со своей бывшей группой за шесть месяцев прошлого года — сначала в феврале 2023 года в Будокане в Токио, а затем в начале августа 2023 года на фестивале Wacken Open Air в Вакене, Германия. Он ответил:



«Когда появилась возможность снова сыграть с MEGADETH в Будокане, это стало замечательным, чудесным событием для меня и Dave'a. Потому что мы всегда были в хороших отношениях, даже после того, как я ушёл из группы в 2000 году. Между нами нет абсолютно никакой вражды. Но я думаю, что единственное незаконченное дело, которое у нас оставалось, пока я был в группе, сыграть в Будокане. Но этого так и не произошло. И это единственный подобный момент, связанный со мной и Dave'ом. Мы оба большие поклонники рока. Мы выросли на роке, и выступить в Будокане — это мечта. Когда ты исполняешь музыку и играешь в группе, как все те группы, поклонниками которых мы являемся, — CHEAP TRICK играли в Будокане, крутые альбомы других групп исполнялись в Будокане, и для нас это тоже круто. KISS в Будокане во время тура "Rock And Roll Over" играли там. Так что мы с Dave'ом хранили это чувство в наших сердцах с самого детства, и поскольку мы не смогли осуществить эту задумку, когда впервые забронировали концерт в Будокане, эта маленькая задумка всегда оставалась. И когда Dave попросил меня сыграть с ним в 2023 году, мне показалось, что это очень хороший жест с его стороны, и я с радостью согласился. Мне понравилось. Играть вместе было так же комфортно, как и тогда, и, честно говоря, я думаю, что группа звучала лучше, чем когда я был в ней изначально. Не знаю, было ли это потому, что на сцене было три гитары вместо двух, но звучание было просто замечательным. И это было своего рода любовное письмо японским фанатам, которые хотели увидеть этот момент так же сильно, как и мы оба. Так что всё вышло просто замечательно. И, как я уже сказал, между мной и MEGADETH никогда не было никакой вражды. Просто я — это я, а они — это они. Я их самый большой фанат, и я всегда буду их поддерживать. Это была потрясающая часть моей карьеры».



На вопрос, было ли его выступление с MEGADETH в Будокане первым случаем, когда он увидел Mustaine'a после его ухода из группы, Friedman ответил:



«На самом деле мы встречались один раз в 2014 или 2015 году, и мы поговорили... У нас была встреча в Лос-Анджелесе, где мы говорили о возможном воссоединении состава "Rust In Peace". Но этого не произошло. И все подробности об этом обязательно будут в моей книге. Но всё равно было здорово увидеть его тогда и увидеть остальных участников. Просто по ряду причин этого не произошло. Но мы иногда общались по электронной почте, обсуждая некоторые вещи. Но лично я не видел его много лет, и мы не играли вместе с тех пор, как я в последний раз играл с ним в MEGADETH. Так что было замечательно выступить вместе на одной сцене. Он написал в комментариях к YouTube-каналу, который я веду в Японии, и мы очень мило поболтали, и было здорово снова оказаться в группе на несколько часов. Это как общаться с бывшей девушкой, понимаете, о чём я?»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 137