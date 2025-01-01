MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект — я будто сходил по-большому»

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все новости группы
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США
26 фев 2024 :
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Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN
20 дек 2023 :
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MARTY FRIEDMAN в новом видео DANIEL DEVITA
12 дек 2023 :
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MARTY FRIEDMAN завершил запись альбома
1 дек 2023 :
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Рождественский трек от MARTY FRIEDMAN
28 ноя 2023 :
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MARTY FRIEDMAN о новом альбоме
18 ноя 2023 :
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MARTY FRIEDMAN в лагере
16 ноя 2023 :
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Мастер-класс от MARTY FRIEDMAN
13 ноя 2023 :
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MARTY FRIEDMAN: «Реальность такова, что у вас должен быть классный товар»
1 ноя 2023 :
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MARTY FRIEDMAN обещает альбом весной
24 окт 2023 :
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Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN
22 окт 2023 :
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MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: «Нужно быть самим собой»
3 окт 2023 :
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MARTY FRIEDMAN: «Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен»
24 сен 2023 :
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MARTY FRIEDMAN об использовании ИИ в музыке: «В этом должен быть положительный момент»
17 сен 2023 :
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MARTY FRIEDMAN о том, почему он снимает кольцо, когда играет на гитаре
20 июл 2023 :
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Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
12 июн 2023 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
18 май 2023 :
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MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не было вражды
4 май 2023 :
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MARTY FRIEDMAN на бейсбольном матче
29 апр 2023 :
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MARTY FRIEDMAN не жалеет, что воссоединение MEGADETH не состоялось
25 апр 2023 :
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MARTY FRIEDMAN: видео полного выступления
20 апр 2023 :
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TODD LA TORRE на ударных и MARTY FRIEDMAN исполняют трек MEGADETH
6 апр 2023 :
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MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»
21 мар 2023 :
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Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
13 мар 2023 :
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Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
13 мар 2023 :
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MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»
10 мар 2023 :
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Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH
8 мар 2023 :
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MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS
6 мар 2023 :
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MARTY FRIEDMAN приехал в США
6 мар 2023 :
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MARTY FRIEDMAN намекает
4 мар 2023 :
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MARTY FRIEDMAN — о совместном выступлении с MEGADETH
15 фев 2023 :
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MARTY FRIEDMAN очень рад
14 фев 2023 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
6 янв 2023 :
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MARTY FRIEDMAN почтил память Боба Налбандяна
4 янв 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов
26 авг 2022 :
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MARTY FRIEDMAN представил новое видео
7 июл 2022 :
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MARTY FRIEDMAN присоединился к RANDY BACHMAN'у
23 июн 2022 :
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MARTY FRIEDMAN хвалит фильм об Элвисе
2 июн 2022 :
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MARTY FRIEDMAN на новом сингле RUSS HEWITT
7 мар 2022 :
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MARTY FRIEDMAN выступил на открытии марафона в Токио
25 янв 2022 :
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MARTY FRIEDMAN с участниками DEAFHEAVEN & KYLESA исполняют Боуи
19 янв 2022 :
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MARTY FRIEDMAN: «Я уже давно не играл за пределами Японии»
17 дек 2021 :
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MARTY FRIEDMAN в "Behind The Riff"
18 ноя 2021 :
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MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не чувствовал принадлежность к Японии»
14 авг 2021 :
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Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов
3 авг 2021 :
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Обучающее видео от MARTY FRIEDMAN
30 июл 2021 :
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Кавер-версия CROWDED HOUSE от MARTY FRIEDMAN
28 июн 2021 :
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MARTY FRIEDMAN: «Мне повезло с пандемией»
22 июн 2021 :
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MARTY FRIEDMAN — о «шреддинге»: «Играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро»
23 май 2021 :
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MARTY FRIEDMAN — о том, как Япония справляется с коронавирусом
26 мар 2021 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
19 фев 2021 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
4 янв 2021 :
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MARTY FRIEDMAN: «Да я с детства за METALLICA!»
28 дек 2020 :
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MARTY FRIEDMAN — о том, что было сложнее всего при переезде в Японию
25 дек 2020 :
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Бывший гитарист MEGADETH — о гитаристе MEGADETH
17 дек 2020 :
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MARTY FRIEDMAN: «Сейчас я более уверен в себе как фронтмен»
10 дек 2020 :
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Новый год с MARTY FRIEDMAN'ом
22 окт 2020 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
18 окт 2020 :
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MARTY FRIEDMAN в видео FENDER
16 сен 2020 :
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Какие песни вошли в новую работу MARTY FRIEDMAN
15 сен 2020 :
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MARTY FRIEDMAN о первых песнях
1 сен 2020 :
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MARTY FRIEDMAN выпустит альбом осенью
8 авг 2020 :
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MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом
30 июл 2020 :
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MARTY FRIEDMAN — о 10 самых раздражающих вещах при записи и в турах
17 июл 2020 :
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Видео от MARTY FRIEDMAN
2 июн 2020 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN и APOLO 7
26 май 2020 :
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MARTY FRIEDMAN сотрудничает с колумбийской группой APOLO 7
8 май 2020 :
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MARTY FRIEDMAN: «Документальный фильм выйдет в следующем году»
4 май 2020 :
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Карантинное видео от MARTY FRIEDMAN
22 апр 2020 :
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MARTY FRIEDMAN о том, что делает на карантине
26 дек 2019 :
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MARTY FRIEDMAN о своей группе: «Они затмевают меня каждый вечер»
7 дек 2019 :
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MARTY FRIEDMAN о работе с JASON'ом BECKER'ом
6 дек 2019 :
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Бывший гитарист MEGADETH MARTY FRIEDMAN: «Наркотики для меня — большая глупость»
29 ноя 2019 :
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MARTY FRIEDMAN о дебютном альбоме: «Сейчас я бы сделал многое иначе»
3 июл 2019 :
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MARTY FRIEDMAN на EMGtv
12 апр 2019 :
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MARTY FRIEDMAN: «Об этом соло я часто вспоминаю, когда меня просят назвать мое любимое»
11 апр 2019 :
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MARTY FRIEDMAN на EMGtv
14 окт 2018 :
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Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN
2 окт 2018 :
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Фрагмент концертного релиза MARTY FRIEDMAN
11 сен 2018 :
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Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN
24 авг 2018 :
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Концертный трек MARTY FRIEDMAN
12 апр 2018 :
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MARTY FRIEDMAN запишет шоу в Мексике
21 фев 2018 :
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Переиздания альбомов HAWAII и DEUCE с участием MARTY FRIEDMAN выйдут весной
7 дек 2017 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
3 ноя 2017 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
20 авг 2017 :
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Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN
12 авг 2017 :
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Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
4 авг 2017 :
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Новый альбом MARTY FRIEDMAN доступен для прослушивания
3 авг 2017 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
2 авг 2017 :
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MARTY FRIEDMAN: «Ненавижу, когда меня называют шреддером!»
22 июл 2017 :
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Новая песня MARTY FRIEDMAN
12 июл 2017 :
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Новая песня MARTY FRIEDMAN
1 июл 2017 :
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Новая песня MARTY FRIEDMAN
24 июн 2017 :
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Фрагмент нового трека MARTY FRIEDMAN
5 июн 2017 :
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Ранние альбомы MARTY FRIEDMAN будут переизданы
2 июн 2017 :
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MARTY FRIEDMAN выпустит новую работу летом; новая песня
25 янв 2017 :
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Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
9 дек 2016 :
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У MARTY FRIEDMAN'a готово уже пять песен
23 ноя 2016 :
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MARTY FRIEDMAN: «У меня не было достаточно причин для возвращения в MEGADETH»
5 ноя 2016 :
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MARTY FRIEDMAN стал послом
14 окт 2016 :
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MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом
3 авг 2016 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
11 мар 2016 :
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MARTY FRIEDMAN просит поклонников не пожимать его руку
10 мар 2016 :
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MARTY FRIEDMAN на EMGtv
18 фев 2016 :
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Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
11 фев 2016 :
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MARTY FRIEDMAN о METALLICA
21 янв 2016 :
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MARTY FRIEDMAN на EMGtv
10 дек 2015 :
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В автобусе с MARTY FRIEDMAN
5 ноя 2015 :
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MARTY FRIEDMAN на EMGtv
20 окт 2015 :
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Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
19 сен 2015 :
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MARTY FRIEDMAN пригласил на сцену поклонника
17 сен 2015 :
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Видео с выступления MARTY FRIEDMAN'a
10 сен 2015 :
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Биография MARTY FRIEDMAN'а будет готова через полгода
1 сен 2015 :
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Видео с текстом от MARTY FRIEDMAN
19 авг 2015 :
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MARTY FRIEDMAN: «Все хотят слышать от меня агрессивный, тяжёлый, плотный материал»
12 авг 2015 :
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MARTY FRIEDMAN: "Я лучше сяду на ежа, чем буду слушать JIMI HENDRIX'a!"
5 авг 2015 :
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Что могло бы заставить MARTY FRIEDMAN'а вновь сыграть с MEGADETH?
31 июл 2015 :
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MARTY FRIEDMAN: «Лучшее в BABYMETAL то, что они вызывают полярную реакцию!»
8 июл 2015 :
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MARTY FRIEDMAN приедет с гастролями в США
18 май 2015 :
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Мастер-класс MARTY FRIEDMAN
12 апр 2015 :
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MARTY FRIEDMAN воздал должное Астору Пьяццолла
11 апр 2015 :
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MARTY FRIEDMAN: «Для меня возвращение в MEGADETH — это шаг назад»
28 янв 2015 :
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MARTY FRIEDMAN не считает себя металлическим музыкантом
26 янв 2015 :
|
MARTY FRIEDMAN не читает книг, но считает себя граммар-наци
15 янв 2015 :
|
MARTY FRIEDMAN вновь не исключает своего возвращения в MEGADETH
5 янв 2015 :
|
MARTY FRIEDMAN не исключает своего возвращения в MEGADETH
22 дек 2014 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
12 авг 2014 :
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MARTY FRIEDMAN об уходе из MEGADETH
8 июл 2014 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
29 май 2014 :
|
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
26 май 2014 :
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MARTY FRIEDMAN, GUS G., HERMAN LI исполнили BLACK SABBATH
24 май 2014 :
|
Фрагмент нового трека MARTY FRIEDMAN
19 май 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN
6 май 2014 :
|
Видео с текстом от MARTY FRIEDMAN
5 май 2014 :
|
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
3 май 2014 :
|
MARTY FRIEDMAN, GUS G. исполнили BLACK SABBATH
30 апр 2014 :
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Новая песня MARTY FRIEDMAN
23 апр 2014 :
|
Новое видео MARTY FRIEDMAN
26 фев 2014 :
|
Новый альбом MARTY FRIEDMAN выйдет в мае
31 янв 2014 :
|
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
23 янв 2014 :
|
Новая песня MARTY FRIEDMAN'а
30 дек 2013 :
|
PAUL REED SMITH представили фирменную гитару MARTY FRIEDMAN
5 дек 2013 :
|
Тизер нового альбома MARTY FRIEDMAN
10 ноя 2013 :
|
Гитаристы CHILDREN OF BODOM, REVOCATION на новом альбоме Marty Friedman
24 окт 2013 :
|
MARTY FRIEDMAN отрицает участие в туре 'Metal All-Stars'
16 сен 2013 :
|
MARTY FRIEDMAN работает над 'самым тяжёлым и энергичным' сольником за всю свою карьеру
3 янв 2013 :
|
MARTY FRIEDMAN женился?
3 дек 2012 :
|
MARTY FRIEDMAN о работе с лидером MEGADETH
29 окт 2012 :
|
MARTY FRIEDMAN: видео с выступления
23 окт 2012 :
|
MARTY FRIEDMAN: видео с выступления
19 окт 2012 :
|
MARTY FRIEDMAN: видео с выступления
11 окт 2012 :
|
MARTY FRIEDMAN: видео с выступления
5 окт 2012 :
|
'Tokyo Jukebox Vols. 1 & 2' MARTY FRIEDMAN 'a выйдут в США в ноябре
11 авг 2012 :
|
MARTY FRIEDMAN - со-автор песни с альбома номер 1 в Японии
30 май 2012 :
|
MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к ANDREW W.K.
22 апр 2012 :
|
'Bad D.N.A.', 'Tokyo Jukebox 2' MARTY FRIEDMAN'a выйдут в Европе
20 янв 2012 :
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MARTY FRIEDMAN: только малый процент людей в Японии знает, что я из MEGADETH
19 янв 2012 :
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MARTY FRIEDMAN подвёл итоги года
3 янв 2012 :
|
Подарок от MARTY FRIEDMAN'a
27 дек 2011 :
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MARTY FRIEDMAN на сингле MOMOIRO CLOVER
9 ноя 2011 :
|
MARTY FRIEDMAN пишет музыкальную тему к фильму
17 авг 2011 :
|
MARTY FRIEDMAN в новом видео RAZOR
11 авг 2011 :
|
Обложка нового альбома MARTY FRIEDMAN
7 авг 2011 :
|
MARTY FRIEDMAN завершил работы над альбомом
28 июл 2011 :
|
MARTY FRIEDMAN: "Это самая веселая песня, которую я исполнял"
6 июн 2011 :
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Yossi Sassi и MARTY FRIEDMAN на одной сцене: видео
27 май 2011 :
|
GUS G. и MARTY FRIEDMAN на одной сцене: видео
16 май 2011 :
|
Видео с выступления MARTY FRIEDMAN
12 май 2011 :
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MARTY FRIEDMAN выставил на аукцион гитару MEGADETH
22 апр 2011 :
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MARTY FRIEDMAN и STEVE LUKATHER записали песню
18 мар 2011 :
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MARTY FRIEDMAN выставит на аукцион гитары периода MEGADETH
21 окт 2010 :
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MARTY FRIEDMAN основал новый лейбл
26 июл 2010 :
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Новое видео MARTY FRIEDMAN
24 июл 2010 :
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MARTY FRIEDMAN выпустит новый сольный альбом в следующем месяце
20 июн 2010 :
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MARTY FRIEDMAN в сингле номер 1 в Японии
17 июн 2010 :
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MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом
18 май 2010 :
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MARTY FRIEDMAN начал работу над новым альбомом
30 дек 2009 :
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MARTY FRIEDMAN записал сингл с ANDREW W.K.
28 дек 2009 :
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Новый альбом MARTY FRIEDMAN'а выйдет в феврале
20 ноя 2009 :
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MARTY FRIEDMAN о туре и альбоме
25 авг 2007 :
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Информация о концертных релизах MARTY FRIEDMAN'a
25 апр 2007 :
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MARTY FRIEDMAN (ex-MEGADETH) снимет DVD в Японии
10 июл 2006 :
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MARTY FRIEDMAN: Новый сольник вышел в Японии
28 май 2005 :
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Бывший гитарист MEGADETH пишет шестой сольный альбом
5 янв 2004 :
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Marty Friedman не будет играть на сольнике Dave Mustaine
13 авг 2003 :
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MARTY FRIEDMAN переиздает ранние записи
10 ноя 2002 :
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Сольник гитариста MEGADETH
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28 янв 2025
MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект — я будто сходил по-большому»
MARTY FRIEDMAN в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, почему решился наконец подробно рассказать о своем пребывании в MEGADETH в новой автобиографии "Dreaming Japanese":
«Когда я только начал гастролировать сольно, а это было довольно давно, я сделал крайне важным пунктом каждого контракта, что слово "MEGADETH" или "ex-MEGADETH" нигде не используется, в противном случае шоу отменяется, и за это полагается штраф. И к этому пункту я относился очень серьёзно и продолжаю относиться до сих пор. Это прописано во всех контрактах, которые я заключаю в рамках выступлений своей сольной группы.
Мне было несложно написать о MEGADETH, потому что я не говорил об этом много лет, но я помню всё, что произошло в моей жизни с большой ясностью. Как вы узнаете в книге, я перестал принимать наркотики в 17 лет — с тех пор я не принимаю ни алкоголя, ни наркотиков — так что я отчётливо помню, что именно произошло. Нет никаких размытых периодов времени, всё предельно чётко. И я думаю, что, возможно, облегчил ситуацию тот факт, что я сдал окончательный вариант биографии после того, как отыграл в Будокане с MEGADETH в 2023 году. Конечно, до этого у меня были черновик и рукопись всей книги, но мне помогли выступление в Будокане с MEGADETH, встреча с Dave'ом и наша совместная игра — словно огромный груз упал с наших плеч. Это было своего рода любовное письмо друг другу, чествование нашей совместной истории и огромная благодарность фанатам. Так что это шоу оказало исцеляющий эффект. По ощущениям было похоже на то, как если бы я хорошенько сходил по-большому.
Люди придают значение определённым вещам — это всего лишь одно шоу, но, как вы знаете, и многие, кто меня знает, в курсе, что Будокан очень важен... Это своего рода веха в моей жизни как поклонника музыки и как музыканта, и каждый раз, когда я там играю, до выступления с MEGADETH и после, это важное событие, потому что это одна из детских грёз: "Я хочу играть в Будокане. Это моя мечта". И когда такое случается наяву, это очень важно, даже больше, чем другие вещи, которые должны быть важнее в теории. Ну так вот, учитывая что это воссоединение состоялось, я смог быть по-настоящему честным. Я рассказал обо всём: о том, что я делал не так, и о том, что все остальные делали не так. И я также рассказал о классных вещах, которые происходили, и которые, к счастью, намного перевешивают все негативные события. Я имею в виду, что никому и не стоит оставаться в группе на 10 лет, если всё получается не очень классно.
Я официально заявляю, что [участие в MEGADETH] было прекрасным, замечательным опытом, но в любой группе, особенно в MEGADETH, вы находитесь в пузыре и общаетесь с участниками группы более близко, чем даже со своей собственной семьёй. Ты не сможешь находиться со своей семьёй 24 часа в сутки, 11 месяцев в году в ванных комнатах, гримёрках, отелях, на концертах и так далее, так что это действительно глубокие отношения, и всякое может случиться, в любой момент может разразиться драма. Так что было забавно подумать о том, что фанаты найдут интересным, и отразить это в книге. А ещё там много мелкой ерунды. И я нашёл это довольно забавным, потому что это не самые важные вещи, но я думаю, что это очеловечивает всех — мелкие, незначительные вещи, о которых мы спорили, и разговоры, которые выливались в большие споры, и беседы, которые не вылились в споры, вещи, которые улажены, и вещи, которые не были улажены. Всё просто. В книге нет определённой точки зрения, нет никаких правильных или неправильных взглядов — всё именно так, как я это видел. И я думаю, что это очень большая, длинная, увлекательная часть книги, которая ответит на многие вопросы поклонников MEGADETH и меня самого в этой группе, потому что я всегда был... не обязательно скрытным, но и не особо распространялся на многие темы. Обо мне известно не так много личной информации, так что было забавно подумать о том, чего точно никто не знает, а ребята из группы наверняка всё помнят, но не о том, что уже было рассказано в интервью и тому подобном».
Он также рассказал о панических атаках, которые он испытывал во время гастролей MEGADETH в поддержку альбома 1999 года "Risk", ставшего для него последним в группе:
«Да, приступы паники не давали мне покоя целый год. И это было уже после того, как я объявил группе о своём уходе. Это не было объявлено публично, но это было объявлено группе, так что я собирался закончить тур, в котором мы участвовали, а затем, когда в туре начался бы перерыв, я бы ушёл, а они нашли бы другого участника. Но все подробности есть в книге, а если вкратце, то у меня была паническая атака — тогда я ещё не знал, что это она, но это было чудовищно.
У меня никогда не было проблем с психикой, психологических бед или проблем со здоровьем, вообще. И вдруг внезапно я оказался в отделении скорой помощи и просто сходил с ума. Я не мог пошевелиться. Я кричал. Это произошло внезапно. Я понятия не имел, что со мной случилось. И я должен был придумать, как продолжить тур в таком состоянии. И я не мог ходить без помощи двух человек, которые носили меня на руках. Я опускаю многие подробности. Но я принимал много антидепрессантов, мышечных релаксантов и всевозможных лекарств, лишь чтобы не сойти с ума. А потом я обнаружил, что если я ем сэндвичи с курицей-гриль, то это вроде как помогает. Единственное, что еще мне помогало, — это лежать в горячей ванне часами напролёт. И как я себя вёл в этот период... это было совершенно ужасно. И я сокрушаюсь, когда думаю об этом, потому что я поставил персонал, группу и всех вокруг себя в такую ужасную ситуацию, но я не собирался ничего менять, я лежал в чёртовой ванне весь день и меня возили по городу, как чёртову диву. Люди брали меня с собой поесть, а я срывался на официантах. И это на меня не похоже. Я вдруг стал совершенно другим человеком. Я написал об этом в книге. Помню, я был в японском ресторане. Фоном играла музыка [Карлоса] Сантаны. И я начал кричать. Это было что-то вроде суши-ресторана. Я подумал: "Так, здесь, наверное, есть белок. Хорошо. Я могу это съесть". Как только я услышал музыку Сантаны на фоне, я сказал: "Что это за фигня? Это японский ресторан. Почему здесь играет мексиканская музыка? Какого хрена?!" И я закричал это во всю мощь своих лёгких, стуча по столу. Васаби и имбирь разлетались во все стороны. Я вёл себя ужасно. И это было так несвойственно мне, но в тот момент дела обстояли именно так.
И что действительно отстойно, так это то, что я весь день лежал в ванне, и не ел ничего кроме белковой пищи и куриных сэндвичей, но как только я выходил на сцену, я становился нормальным. Я прекрасно мог играть на гитаре, мог исполнять музыку, а когда я уходил со сцены, я снова становился развалиной. И ребята из группы, и люди в команде говорили: "Что, чёрт возьми, с этим парнем не так? Он в полном порядке. Он притворяется будто болен". Так что они, вероятно, ненавидели меня до глубины души, и вполне заслуженно.
Обычно никто не хочет делиться подобными вещами, но ведь это моя автобиография. Так всё и было в реальности, тогда я был таким человеком. Я не хотел создавать людям проблемы, но я был там, всё это действительно происходило, и я вёл себя плохо всё то время. Понадобилось около восьми месяцев, чтобы я пришёл в норму после того, как турне прекратилось, и я полностью ушёл в себя, сидя дома. Я не играл на гитаре. Я не слушал музыку. Я только принимал антидепрессанты, сидел в ванне и ел чёртовы сэндвичи с курицей. Так я провёл около восьми месяцев, пока не начал замечать небольшие улучшения и не стал снова нормальным.
Это первый раз, когда я рассказал об этом, об этих ужасных вещах в книге. Я рассказал о психологических причинах моего срыва, о которых сейчас не стоит говорить слишком подробно, но врачи выяснили, что это было, и я вроде как примирился с этим. Я снова стал самим собой примерно в 2001 году, но весь тот предыдущий год был просто ужасным — мне жаль всех вокруг, и я никого не виню за то, что они меня не простили. Я был плохим человеком, и я рад, что выкарабкался из этой ситуации.
Я думал, что превращусь в одного из тех людей — как в песне RAMONES ["Teenage Lobotomy"], в которой они рассказывают о "ДДТ", "лоботомии" и т. п., и я думал, что стану одним из таких людей, которых держат в резиновых комнатах. Вот таким я видел своё будущее. Вот что я чувствовал. И я так благодарен, что выкарабкался, но это заняло очень много времени. Очень много. Просто безумие».
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