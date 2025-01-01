28 янв 2025



MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект — я будто сходил по-большому»



MARTY FRIEDMAN в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, почему решился наконец подробно рассказать о своем пребывании в MEGADETH в новой автобиографии "Dreaming Japanese":



­«Когда я только начал гастролировать сольно, а это было довольно давно, я сделал крайне важным пунктом каждого контракта, что слово "MEGADETH" или "ex-MEGADETH" нигде не используется, в противном случае шоу отменяется, и за это полагается штраф. И к этому пункту я относился очень серьёзно и продолжаю относиться до сих пор. Это прописано во всех контрактах, которые я заключаю в рамках выступлений своей сольной группы.



Мне было несложно написать о MEGADETH, потому что я не говорил об этом много лет, но я помню всё, что произошло в моей жизни с большой ясностью. Как вы узнаете в книге, я перестал принимать наркотики в 17 лет — с тех пор я не принимаю ни алкоголя, ни наркотиков — так что я отчётливо помню, что именно произошло. Нет никаких размытых периодов времени, всё предельно чётко. И я думаю, что, возможно, облегчил ситуацию тот факт, что я сдал окончательный вариант биографии после того, как отыграл в Будокане с MEGADETH в 2023 году. Конечно, до этого у меня были черновик и рукопись всей книги, но мне помогли выступление в Будокане с MEGADETH, встреча с Dave'ом и наша совместная игра — словно огромный груз упал с наших плеч. Это было своего рода любовное письмо друг другу, чествование нашей совместной истории и огромная благодарность фанатам. Так что это шоу оказало исцеляющий эффект. По ощущениям было похоже на то, как если бы я хорошенько сходил по-большому.



Люди придают значение определённым вещам — это всего лишь одно шоу, но, как вы знаете, и многие, кто меня знает, в курсе, что Будокан очень важен... Это своего рода веха в моей жизни как поклонника музыки и как музыканта, и каждый раз, когда я там играю, до выступления с MEGADETH и после, это важное событие, потому что это одна из детских грёз: "Я хочу играть в Будокане. Это моя мечта". И когда такое случается наяву, это очень важно, даже больше, чем другие вещи, которые должны быть важнее в теории. Ну так вот, учитывая что это воссоединение состоялось, я смог быть по-настоящему честным. Я рассказал обо всём: о том, что я делал не так, и о том, что все остальные делали не так. И я также рассказал о классных вещах, которые происходили, и которые, к счастью, намного перевешивают все негативные события. Я имею в виду, что никому и не стоит оставаться в группе на 10 лет, если всё получается не очень классно.



Я официально заявляю, что [участие в MEGADETH] было прекрасным, замечательным опытом, но в любой группе, особенно в MEGADETH, вы находитесь в пузыре и общаетесь с участниками группы более близко, чем даже со своей собственной семьёй. Ты не сможешь находиться со своей семьёй 24 часа в сутки, 11 месяцев в году в ванных комнатах, гримёрках, отелях, на концертах и так далее, так что это действительно глубокие отношения, и всякое может случиться, в любой момент может разразиться драма. Так что было забавно подумать о том, что фанаты найдут интересным, и отразить это в книге. А ещё там много мелкой ерунды. И я нашёл это довольно забавным, потому что это не самые важные вещи, но я думаю, что это очеловечивает всех — мелкие, незначительные вещи, о которых мы спорили, и разговоры, которые выливались в большие споры, и беседы, которые не вылились в споры, вещи, которые улажены, и вещи, которые не были улажены. Всё просто. В книге нет определённой точки зрения, нет никаких правильных или неправильных взглядов — всё именно так, как я это видел. И я думаю, что это очень большая, длинная, увлекательная часть книги, которая ответит на многие вопросы поклонников MEGADETH и меня самого в этой группе, потому что я всегда был... не обязательно скрытным, но и не особо распространялся на многие темы. Обо мне известно не так много личной информации, так что было забавно подумать о том, чего точно никто не знает, а ребята из группы наверняка всё помнят, но не о том, что уже было рассказано в интервью и тому подобном».



Он также рассказал о панических атаках, которые он испытывал во время гастролей MEGADETH в поддержку альбома 1999 года "Risk", ставшего для него последним в группе:



«Да, приступы паники не давали мне покоя целый год. И это было уже после того, как я объявил группе о своём уходе. Это не было объявлено публично, но это было объявлено группе, так что я собирался закончить тур, в котором мы участвовали, а затем, когда в туре начался бы перерыв, я бы ушёл, а они нашли бы другого участника. Но все подробности есть в книге, а если вкратце, то у меня была паническая атака — тогда я ещё не знал, что это она, но это было чудовищно.



У меня никогда не было проблем с психикой, психологических бед или проблем со здоровьем, вообще. И вдруг внезапно я оказался в отделении скорой помощи и просто сходил с ума. Я не мог пошевелиться. Я кричал. Это произошло внезапно. Я понятия не имел, что со мной случилось. И я должен был придумать, как продолжить тур в таком состоянии. И я не мог ходить без помощи двух человек, которые носили меня на руках. Я опускаю многие подробности. Но я принимал много антидепрессантов, мышечных релаксантов и всевозможных лекарств, лишь чтобы не сойти с ума. А потом я обнаружил, что если я ем сэндвичи с курицей-гриль, то это вроде как помогает. Единственное, что еще мне помогало, — это лежать в горячей ванне часами напролёт. И как я себя вёл в этот период... это было совершенно ужасно. И я сокрушаюсь, когда думаю об этом, потому что я поставил персонал, группу и всех вокруг себя в такую ужасную ситуацию, но я не собирался ничего менять, я лежал в чёртовой ванне весь день и меня возили по городу, как чёртову диву. Люди брали меня с собой поесть, а я срывался на официантах. И это на меня не похоже. Я вдруг стал совершенно другим человеком. Я написал об этом в книге. Помню, я был в японском ресторане. Фоном играла музыка [Карлоса] Сантаны. И я начал кричать. Это было что-то вроде суши-ресторана. Я подумал: "Так, здесь, наверное, есть белок. Хорошо. Я могу это съесть". Как только я услышал музыку Сантаны на фоне, я сказал: "Что это за фигня? Это японский ресторан. Почему здесь играет мексиканская музыка? Какого хрена?!" И я закричал это во всю мощь своих лёгких, стуча по столу. Васаби и имбирь разлетались во все стороны. Я вёл себя ужасно. И это было так несвойственно мне, но в тот момент дела обстояли именно так.



И что действительно отстойно, так это то, что я весь день лежал в ванне, и не ел ничего кроме белковой пищи и куриных сэндвичей, но как только я выходил на сцену, я становился нормальным. Я прекрасно мог играть на гитаре, мог исполнять музыку, а когда я уходил со сцены, я снова становился развалиной. И ребята из группы, и люди в команде говорили: "Что, чёрт возьми, с этим парнем не так? Он в полном порядке. Он притворяется будто болен". Так что они, вероятно, ненавидели меня до глубины души, и вполне заслуженно.



Обычно никто не хочет делиться подобными вещами, но ведь это моя автобиография. Так всё и было в реальности, тогда я был таким человеком. Я не хотел создавать людям проблемы, но я был там, всё это действительно происходило, и я вёл себя плохо всё то время. Понадобилось около восьми месяцев, чтобы я пришёл в норму после того, как турне прекратилось, и я полностью ушёл в себя, сидя дома. Я не играл на гитаре. Я не слушал музыку. Я только принимал антидепрессанты, сидел в ванне и ел чёртовы сэндвичи с курицей. Так я провёл около восьми месяцев, пока не начал замечать небольшие улучшения и не стал снова нормальным.



Это первый раз, когда я рассказал об этом, об этих ужасных вещах в книге. Я рассказал о психологических причинах моего срыва, о которых сейчас не стоит говорить слишком подробно, но врачи выяснили, что это было, и я вроде как примирился с этим. Я снова стал самим собой примерно в 2001 году, но весь тот предыдущий год был просто ужасным — мне жаль всех вокруг, и я никого не виню за то, что они меня не простили. Я был плохим человеком, и я рад, что выкарабкался из этой ситуации.



Я думал, что превращусь в одного из тех людей — как в песне RAMONES ["Teenage Lobotomy"], в которой они рассказывают о "ДДТ", "лоботомии" и т. п., и я думал, что стану одним из таких людей, которых держат в резиновых комнатах. Вот таким я видел своё будущее. Вот что я чувствовал. И я так благодарен, что выкарабкался, но это заняло очень много времени. Очень много. Просто безумие».







+0 -0



просмотров: 242

