сегодня



MARTY FRIEDMAN: «В детстве я был большим фанатом ULI JON ROTH»



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью рассказал о том, как важно молодым гитаристам развивать свой собственный звук и стиль:



«Надеюсь, то, что я скажу, будет важным советом. Я думаю, что это важно. Конечно, это здорово — копировать своих кумиров, потому что они тебе нравятся, и это часть твоей индивидуальности. Так что следует выбрать те элементы влияния, которые нравятся, изучить их и отбросить всё остальное.



Помню, в детстве я был большим фанатом Uli Jon Roth. Но у него было две стороны. Одна из них — романтическая классика, много причудливых, романтических, каскадных переходов и красивых сложно звучащих фраз, мелодий и экзотических звуков. Мне это нравится. С другой стороны, он был большим поклонником Джими Хендрикса и откровенно ему подражал, потому что он любит Хендрикса, и это часть его индивидуальности. Но я заметил эти две стороны его игры. И я сразу перешёл к другой стороне. Я выучил все его соло, которые мне нравились. И когда он играет с whammy и исполняет гимноподобные вещи, это прекрасно. Это нормально. Но мне не понравилась эта часть.



Так что я выбирал свои влияния. Я выбрал то, с чем, как мне кажется, я мог бы что-то сделать. И это один из методов обретения своей индивидуальности. А что ещё более важно — это каждая нота, которую вы играете, и вы должны принять решение, как вы будете играть эту ноту. Задержитесь ли вы на ней? Используете ли вы вибрато? Играть ли бендами, слайдами, играть долго, играть коротко? Это всего лишь одна нота, и мы обсуждаем все эти решения. Но нужно принимать эти решения и делать их с намерением: "Это решение будет определяющим. Меня, Джона Смита, будут звать тем, кто дольше держит эту ноту. Или я тот, кто начал играть соло на два такта раньше или позже", или что-то ещё. Каждое решение, которое вы принимаете, — это совокупность всех решений. Сначала вы должны делать это осознанно, но когда вы делаете это часто, это становится подсознательным, бессознательным. Вы автоматически принимаете эти решения, и это ваша суть. Ноты и всё, что между ними, — всё это что-то значит. И иногда использование диеза или бемоля лучше, чем стояние на месте. Как правило, сиюминутное решение — самое верное.



Один момент, которого почти никто не придерживается: абсолютно никакого вибрато. Просто играйте ноту в такт. Не исполняйте вибрато, не играйте бендами, просто остановитесь. Никто так не делает. Иногда в этом и заключается фишка. Иногда это звучит намного профессиональнее. Не зря же там эти лады. Потому что они отсекают ноты там, где они должны быть. Так что если ваша гитара настроена, иногда нужно просто играть ноту. Никакого вибрато. Не двигайтесь. Стоп. Не двигайтесь».







+1 -0



просмотров: 158

