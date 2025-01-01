Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 229
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 23
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
*Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания 18
*Новый альбом SAOR доступен для прослушивания 16
*Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 0... 14
*GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутыл... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 229
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 23
[= ||| все новости группы



*

Marty Friedman

*



16 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «В детстве я был большим фанатом ULI JON ROTH»

13 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Уважал, уважаю и буду уважать METALLICA!»

12 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Япония — самая безопасная страна»

8 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я с огромным удовольствием присоединюсь к любой группе или любому проекту, который мне понравится»

28 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект — я будто сходил по-большому»

27 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN открыл тур

26 янв 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сильно переоценивается»

14 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Бабло решает!»

9 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлениях с MEGADETH

28 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится тяжёлая музыка

12 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN дал совет молодым

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

2 окт 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGADETH»

17 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о возвращении в MEGADETH: «Это фантастика, сынок!»

3 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает большой тур

19 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы

14 июл 2024 : 		 Обложка биографии MARTY FRIEDMAN

10 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «И зачем мне слушать "Risk"?»

7 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Способность сосуществовать в культуре, к которой вы не принадлежите, приносит огромную пользу»

17 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает сорвать покровы

4 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о MASA ITO

23 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN не любит, когда его имя связывают с MEGADETH

17 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN закончил автобиографию

2 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN: «В детстве я был большим фанатом ULI JON ROTH»



zoom
MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью рассказал о том, как важно молодым гитаристам развивать свой собственный звук и стиль:

«Надеюсь, то, что я скажу, будет важным советом. Я думаю, что это важно. Конечно, это здорово — копировать своих кумиров, потому что они тебе нравятся, и это часть твоей индивидуальности. Так что следует выбрать те элементы влияния, которые нравятся, изучить их и отбросить всё остальное.

Помню, в детстве я был большим фанатом Uli Jon Roth. Но у него было две стороны. Одна из них — романтическая классика, много причудливых, романтических, каскадных переходов и красивых сложно звучащих фраз, мелодий и экзотических звуков. Мне это нравится. С другой стороны, он был большим поклонником Джими Хендрикса и откровенно ему подражал, потому что он любит Хендрикса, и это часть его индивидуальности. Но я заметил эти две стороны его игры. И я сразу перешёл к другой стороне. Я выучил все его соло, которые мне нравились. И когда он играет с whammy и исполняет гимноподобные вещи, это прекрасно. Это нормально. Но мне не понравилась эта часть.

Так что я выбирал свои влияния. Я выбрал то, с чем, как мне кажется, я мог бы что-то сделать. И это один из методов обретения своей индивидуальности. А что ещё более важно — это каждая нота, которую вы играете, и вы должны принять решение, как вы будете играть эту ноту. Задержитесь ли вы на ней? Используете ли вы вибрато? Играть ли бендами, слайдами, играть долго, играть коротко? Это всего лишь одна нота, и мы обсуждаем все эти решения. Но нужно принимать эти решения и делать их с намерением: "Это решение будет определяющим. Меня, Джона Смита, будут звать тем, кто дольше держит эту ноту. Или я тот, кто начал играть соло на два такта раньше или позже", или что-то ещё. Каждое решение, которое вы принимаете, — это совокупность всех решений. Сначала вы должны делать это осознанно, но когда вы делаете это часто, это становится подсознательным, бессознательным. Вы автоматически принимаете эти решения, и это ваша суть. Ноты и всё, что между ними, — всё это что-то значит. И иногда использование диеза или бемоля лучше, чем стояние на месте. Как правило, сиюминутное решение — самое верное.

Один момент, которого почти никто не придерживается: абсолютно никакого вибрато. Просто играйте ноту в такт. Не исполняйте вибрато, не играйте бендами, просто остановитесь. Никто так не делает. Иногда в этом и заключается фишка. Иногда это звучит намного профессиональнее. Не зря же там эти лады. Потому что они отсекают ноты там, где они должны быть. Так что если ваша гитара настроена, иногда нужно просто играть ноту. Никакого вибрато. Не двигайтесь. Стоп. Не двигайтесь».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 158

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом